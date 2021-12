Buone feste a tutte e tutti, e ricordatevi la sottoscrizione per Contropiano

Buone feste a tutte e tutti …. e tra una portata e un’altra, e magari una buona mano a Perlino, Tombola, Mercante in fiera, Zompacavallo, Trentuno, Bestia etc. ricordatevi di SOTTOSCRIVERE per Contropiano.

Grazie a Nello, Roberto C, Gustavo, Maria L., Rosamaria, Angelo, Roberto, Carlo, Alberto, Pio, Andrea Antonio, Nicola, Alfonso, Paolo A., Massimo P., Tiziano, Mauro C., Paolo F., Giacomo, Gino, Enrico, Gianluca, Augusto, Labour United for Class Struggle, Nicola, R., Paolo M. ….. che hanno subito risposto al nostro appello alla sottoscrizione.

Ricordando che per noi “Il poco diventa molto e un vantaggio si moltiplica per dieci”, torniamo quindi a chiedere il sostegno possibile all’attività di Contropiano. Le modalità sono le solite:

Con il bottone Paypal per i pagamenti online

Oppure

Con il Conto Corrente Postale 1012127211

Iban: IT89G0760103200001012127211

Intestato a Politica e Classe per il Socialismo del XXI Secolo

via Casalbruciato 27, 00159 Roma

Auguriamo a tutte e tutti buone feste e un buon anno nuovo. 2022 non ti temiamo!!

23 Dicembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO