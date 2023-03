“Il giardino e la jungla”. Un forum sulla rottura del mercato mondiale

Per avviare un percorso condiviso di analisi, ricerca e confronto sul nuovo mondo che sta emergendo – quello che nei circoli dominanti europei è stato già diviso in “Giardino e Jungla” – la Rete dei Comunisti ha convocato per i prossimi 18 e 19 marzo un Forum che cominci a indagare i vari aspetti di quella che si configura come una nuova divisione in blocchi.

E’ ormai evidente che stiamo entrando in una nuova fase storica. E’ diventato altrettanto evidente che il “vecchio mondo stia morendo” mentre le caratteristiche del “nuovo mondo che stenta a nascere” hanno necessità di essere indagate.

Non è solo la necessità del superamento del mondo unipolare a guida Usa da cui parte la spinta al multipolarismo. La frammentazione in corso del mercato mondiale sta ridefinendo infatti la geografia economica e politica delle relazioni internazionali scaturite prima dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi dalla dissoluzione dell’Urss.

Dentro le crisi di questi tre decenni, si sono affermati i diversi capitalismi e talvolta si sono divaricati e/o scontrati tra loro. Sul mondo rimangono però agenti tutte le contraddizioni del Modo di Produzione Capitalistico che ha caratterizzato lo sviluppo sociale degli ultimi secoli.

La crisi della attuale mondializzazione capitalista ed il precipitare delle contraddizioni insite nel sistema dominante, hanno riportato in primo piano la guerra e tutte le incognite sui nuovi rapporti mondiali che potranno scaturire da una rottura di tale portata.

Comprendere su quali scenari e con quale spazi dovranno misurarsi le soggettività politiche e di classe diventa una esigenza non più rinviabile.

La Rete dei Comunisti intende avviare un primo momento di confronto di merito sui caratteri di questa nuova fase storica, gli scenari possibili e le forze materiali che agiscono su e dentro di essa.

Sulla base di questa esigenza ha convocato un Forum nazionale – “Il giardino e la giungla. Modo di produzione capitalistico e frammentazione del mercato mondiale” – per i prossimi 18 e 19 marzo a Roma.

Il Forum del 18 e 19 marzo sarà articolato in quattro sessioni di discussione:

Modo di Produzione Capitalistico e rottura del mercato mondiale La politicizzazione e militarizzazione dello scontro tra i nuovi blocchi Le conseguenze della frammentazione sulla composizione di classe in Italia e in Europa Le crisi interne di Stati Uniti ed Unione Europea

Le sessioni saranno aperte dalle relazioni elaborate dalla Rete dei Comunisti e saranno aperte a comunicazioni e interventi di chi vorrà apportare contributi alla discussione e alla ricerca.

Foto di Patrizia Cortellessa

8 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO