È vero, la Resistenza non l’hanno fatta solo i comunisti, così come la guerra mondiale al fascismo.

Ma senza i comunisti, da Stalingrado ad Atene a Belgrado a Parigi, a Roma e Milano, fino a Pechino, senza quell’esercito di liberazione mondiale di cui il cardine fu l’Armata Rossa, senza i partigiani che lottarono e morirono – sia per la liberazione dal fascismo, sia per la giustizia sociale contro il capitalismo -, senza il sacrificio immane di chi voleva il socialismo e il comunismo, il nazifascismo non sarebbe stato sconfitto nel 1945 e forse Mussolini sarebbe morto nel suo letto. Come Franco e Pinochet.

Per questo i fascisti di oggi, ed i loro complici revisionisti, mostrano tanto odio, e tanta paura, per il ruolo dei comunisti nella guerra di liberazione dal nazifascismo.

Per questo ricordiamo oggi la prima canzone partigiana:

Fischia il vento e infuria la bufera

Scarpe rotte eppur bisogna andar

A conquistare la rossa primavera

Dove sorge il sol dell’avvenir..

Grazie sempre compagne e compagni, buon 25 Aprile con i vostri meravigliosi volti stanchi e felici.