Unione Popolare: presentato il Comitato di sostegno alla Lip per il salario minimo a 10 euro indicizzati

Prosegue la raccolta in tutta Italia delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che propone un salario minimo orario indicizzato di 10 euro. Una misura che solo il ministro degli Affari Esteri dell’attuale governo può definire “sovietica”.

Il salario minimo esiste in 18 paesi europei e riesce a garantire che milioni di lavoratori non cadano sotto la soglia di povertà. La proposta che avanziamo parte dalle ragioni fondamentali per cui è nata Unione Popolare: la difesa e l’applicazione della Costituzione, in questo caso dell’articolo 36.

Per questo abbiamo promosso un Comitato di sostegno che è stato presentato ieri mattina, 20 luglio, davanti Piazza Montecitorio, e a cui hanno già aderito sindacati di base (Usb, Sgb, Cub), altri partiti della sinistra (Pci e Sinistra Anticapitalista), personalità della politica, del mondo sindacale, della cultura e dello spettacolo, dell’Università, economisti e giuslavoristi.

Per rafforzare le tante e i tanti che in centinaia di banchetti stanno raccogliendo le firme, invitiamo a far parte di questo comitato, inviando una comunicazione a: comitatosostegno@unionepopolare.blog specificando anche la qualifica con cui si desidera essere indicate/i.

Coordinamento Unione Popolare

Comitato a sostegno lip salario minimo legale 10 euro è il minimo:

primi firmatari:

Vittorio Agnoletto,

Mauro Alboresi,

Cesare Antetomaso,

Pier Giorgio Ardeni,

Simona Baldanzi,

Filippo Barbera,

Riccardo Bellofiore,

Carlotta Benvegnù,

Massimo Betti,

Emiliano Brancaccio,

Massimo Carlotto,

Roberto Ciccarelli,

Vincenzo Comito,

Eliana Como,

Giuliana Comisso,

Giorgia D’Andrea,

Walter De Cesaris,

Andrea Di Stefano,

Antonio Di Stasi,

Angelo d’Orsi,

Guglielmo Forges Davanzati,

Alfonso Gianni,

Davide Gualerzi

Carlo Guglielmi,

Francesca Fornario,

Guido Liguori,

Guido Lutrario,

Valter Montagnoli,

Tomaso Montanari,

Roberto Musacchio,

Moni Ovadia,

Andrea Rivera,

Roberto Romano,

Devi Sacchetto,

Arturo Salerni,

Vauro Senesi,

Giovanni Russo Spena,

Franco Turigliatto,

Luciano Vasapollo

Giovanna Vertova,

Cub

Radici del sindacato (area Cgil)

SGB

USB

PCI

Sinistra Anticapitalista

22 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO