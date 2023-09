Vittoria pacifista. Giochi Preziosi non distribuisce più online zaini militari

Con estrema soddisfazione apprendiamo che da questa mattina, 12 settembre 2023, degli zaini militari prodotti dal multibrand Officina Italiana e distribuiti da Giochi Preziosi, su cui l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università aveva lanciato una campagna di boicottaggio, non vi sarebbe più traccia né sul sito di quest’ultima né nella vendita presso i maggiori rivenditori online.

L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università aveva già accolto positivamente come segnale importante l’ammissione dell’errore nella campagna pubblicitaria da parte di Giochi Preziosi.

Tuttavia, se verrà confermata, la notizia della sospensione della commercializzazione ci sembra un buon punto di partenza per avviare una sensibilizzazione più incisiva nella società civile sul fenomeno della militarizzazione delle scuole attraverso le visite in caserma, i PCTO con i militari, la Ginnastica Dinamica Militare Italiana svolta nelle palestre scolastiche e tanti altri piccoli/grandi, comunque inquietanti, episodi che destano preoccupazione per il clima militaresco diffuso nella scuole pubbliche italiane.

Restiamo in attesa di un riscontro da parte dell’azienda per comprendere i motivi per cui gli zaini militareschi contro i quali è partita la campagna sostenuta da varie associazioni e movimenti siano scomparsi dal sito, sperando che la stessa cosa possa succedere nei punti vendita.

Nel frattempo, come Osservatorio ci auguriamo che Giochi Preziosi possa mantenere fede anche in futuro a questo impegno, che dimostra che quando la società civile si mobilita dal basso è possibile raggiungere ottimi risultati.

Auspichiamo, inoltre, che Giochi Preziosi possa magari avviare anche collaborazioni per distribuire zaini di pace con messaggi pedagogici dei grandi maestri della nonviolenza, sarebbe molto più congeniale all’ambiente scolastico!

13 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO