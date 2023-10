Torino. Studenti contestano la Meloni, volano manganellate

A Torino questa mattina sono volate manganellate durante il corteo di protesta organizzato dagli studenti contro la presenza di Giorgia Meloni venuta per il Festival delle Regioni. Gli studenti sono partiti in corteo da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano.

L’intenzione dei manifestanti era quella di raggiungere il Teatro Carignano dove alle 12 è previsto l’intervento della premier. La polizia ha bloccato il corteo ma poi gli studenti in piazza hanno cominciato a correre per aggirare il percorso bloccato dalle forze dell’ordine. Il centro di Torino, questa mattina è blindato con una sorta di zona rossa che protegge il palazzo dove si tiene l’incontro istituzionale.

In via Principe Amedeo gli studenti si sono spintonati contro il cordone della polizia e sono volate le manganellate. In via Lagrange c’è stato un lancio di uova verso la polizia che li aveva bloccati vicino a Via Po e il corteo ha dovuto cambiare percorso.

Ieri, sempre a Torino, gli studenti universitari che per protesta si erano incatenati alla Mole Antonelliana erano stati sgomberati duramente dalla polizia.

