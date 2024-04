Il governo israeliano intende esportare squadre di sicurezza paramilitari all’estero

Alla luce di quanto abbiamo visto a Roma in piazza Porta San Paolo la mattina del 25 aprile con la manifestazione paramilitare dei gruppi sionisti romani, appare di estremo interesse – e di dovuto allarme – quanto rivelato dall’articolo del sito Arab 48 news che pubblichiamo qui di seguito.

Il ministro della Sicurezza israeliani, l’estremista messianico Ben Gvir, intende esportare all’estero il modello delle “squadre di allerta” con il pretesto di “rafforzare la sicurezza degli ebrei”.

Ben Gvir cerca di esportare “squadre di allerta” nelle comunità ebraiche all’estero e sta spingendo per sviluppare un programma per addestrare e preparare queste milizie civili ad affrontare il movimento internazionale anti-israeliano sullo sfondo della guerra a Gaza, mentre Netanyahu paragona il movimento studentesco negli Stati Uniti alle “università naziste tedesche”.

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, spinge per la formazione di gruppi civili armati affiliati alle comunità ebraiche all’estero, con il pretesto di contrastare il movimento di lotta contro l’occupazione israeliana, negli Stati Uniti d’America e in Europa, in un contesto della guerra devastante che Israele sta conducendo contro la Striscia di Gaza, sotto assedio da più di 200 giorni.

Ciò avviene sulla scia delle proteste nelle capitali e nelle città europee, e del crescente movimento studentesco per i diritti umani nelle università americane, per chiedere la fine dell’occupazione israeliana e la fine della guerra genocida lanciata da Israele contro la Striscia di Gaza assediata, dal 7 ottobre scorso, e di spingere per il boicottaggio accademico di Israele.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha considerato “orribile” il movimento studentesco negli Stati Uniti contro i crimini dell’occupazione israeliana, definendolo “antisemita”, e lo ha paragonato in una dichiarazione video alle “università della Germania degli anni ’30”.

In riferimento alla Germania nazista. Netanyahu ha invitato “il mondo” a non “restare a guardare di fronte a questo fenomeno”, sottolineando che gli studenti ebrei stanno partecipando a questo movimento, soprattutto alla Columbia University, dove gli studenti hanno espresso il loro rifiuto di equiparare “l’antisionismo con l’antisemitismo” e il loro rifiuto del comportamento degli organismi ufficiali.

In una breve dichiarazione da lui rilasciata, Ben Gvir ha affermato: “Gli ebrei della diaspora stanno attualmente soffrendo una grave ondata di antisemitismo nelle comunità e nelle università degli Stati Uniti, in Europa e nel mondo”. L’ispettore generale della polizia formulerà un piano per aiutare a creare “i” che “Proteggerà le comunità e le istituzioni ebraiche all’estero”.

Le “squadre di allerta” sono gruppi civili armati composti da civili che svolgono funzioni di sicurezza in situazioni di emergenza e rientrano nel comando del fronte interno dell’esercito.

Sulla scia della guerra a Gaza, Ben Gvir ha lavorato per armare e rafforzare le squadre di allerta, soprattutto negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata.

Ben Gvir ha aggiunto di aver incaricato l’ispettore generale della polizia, Yaakov Shabtai, di esaminare la possibilità di esportare questo modello di milizia civile nelle comunità ebraiche all’estero, fornendo “supporto professionale, compresa la formazione e il rafforzamento della risposta tecnologica di sicurezza“. Tutto, ovviamente, ”in piena collaborazione con la polizia locale e le autorità competenti”.

Ritiene che “è nostro dovere ebraico, nazionale e morale aiutarli!” Le proteste stanno scuotendo da settimane diverse prestigiose università americane, come espressione della loro rabbia per la guerra israeliana a Gaza e la crisi umanitaria a cui sta assistendo la Striscia.

La rabbia è aumentata tra gli studenti dopo che giorni di proteste filo-palestinesi hanno provocato arresti diffusi e portato all’interruzione delle lezioni.

Alla Columbia University di New York, culla delle proteste che si sono estese ad altre università, gli organizzatori chiedono all’università di disinvestire nelle aziende che “raccolgono profitti attraverso l’apartheid israeliano, il genocidio e l’occupazione della Palestina”.

Sulla costa occidentale, la California State University of Applied Sciences ha annunciato che rimarrà chiusa almeno fino a mercoledì dopo che i manifestanti filo-palestinesi hanno occupato un edificio amministrativo.

Manifestazioni si sono svolte anche presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Università del Michigan, l’Università della California a Berkeley (UC Berkeley) e l’Università di Yale, dove almeno 47 persone sono state arrestate lunedì dopo aver rifiutato le richieste di porre fine al raduno.

Israeli Channel 12 ha riferito che Ben Gvir sta studiando la possibilità di “creare un centro di formazione e supporto per la polizia israeliana per lavorare sulla fornitura di copertura professionale per l’orientamento, la formazione e il miglioramento delle conoscenze professionali per creare squadre di allerta locali nelle comunità ebraiche di tutto il mondo”.

Ha aggiunto che oggi Ben Gvir ha inviato una lettera ufficiale all’ispettore generale della polizia, Shabtai, in cui afferma che “lo Stato e il governo hanno un dovere non solo nei confronti dei suoi cittadini. Il nostro dovere nazionale e storico è quello di difendere il diritto alla libertà agli ebrei perseguitati in tutto il mondo”.

Ha spiegato che il piano di Ben Gvir è quello di fornire sostegno israeliano alla formazione di milizie civili armate simili a “squadre di allerta comunitaria” con il pretesto di lavorare per “proteggere le istituzioni ebraiche“.

“La polizia israeliana fornirà un programma di formazione e tutoraggio per migliorare le conoscenze professionali, di sicurezza e tecnologiche (e forse anche fornire strumenti di sicurezza tecnologica – a seconda dei finanziamenti che otterremo), che aiuterà le comunità e le organizzazioni ebraiche a costruire queste squadre e a garantirne il funzionamento“, diceva la lettera di Ben Gvir.

Lo stesso Ben Gvir ha invitato l’ispettore generale della polizia israeliana a lavorare per formulare questo piano “il più presto possibile”, e ha giustificato ciò dicendo che “la guerra non finirà presto, e il grafico degli eventi antisemiti nel mondo continua aumentare in modo allarmante”, secondo lui.

Da Arab 48 news

27 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO