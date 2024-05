In piazza contro il governo Meloni. La manifestazione nazionale del 1 Giugno si presenta

Ieri si è tenuta davanti alla Rai di viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale del 1 Giugno contro il governo Meloni.

Le forze che hanno dato vita al comitato promotore della manifestazione hanno esposto ai giornalisti i temi della piattaforma sulla quale è stata convocata quella che è la prima manifestazione “politica” di opposizione al governo.

Una opposizione frontale sulle scelte di politica internazionale – mancato riconoscimento dello Stato palestinese, complicità con Israele, partecipazione alla guerra in Ucraina – ci sono le questioni sociali come la negazione del salario minimo, i privilegi accordati alle categorie forti e i tagli al reddito e ai contributi all’affitto per le famiglie più deboli, la mancata legge sull’omicidio sul lavoro, l’assenza di politiche abitative; ci sono le questioni legate alla svolta autoritaria e repressiva contro studenti e lavoratori e alle riforme contro-costituzionali su autonomia differenziata e premierato; ci sono le questioni legate all’attacco alla legge 194.

Un elenco di questioni centrali indicate nella piattaforma unitaria su cui, quella che si definisce come “l’altra opposizione possibile”, intende essere in piazza nello stesso giorno in cui la Meloni ha chiamato a raccolta la sua base elettorale nel comizio centrale a Roma. Una opposizione dai forti connotati sociali che in questo si differenzia profondamente da quella parlamentare spesso connivente con il governo su alcuni dossier e molto concentrata sui talk show televisivi piuttosto che nella società.

I pullman organizzati per la manifestazione superano ormai i trenta, raccogliendo una esigenza di partecipazione che si è rivelata superiore alle aspettative degli stessi promotori quando era stata pensata alcuni mesi fa.

Il corteo partirà alle 14.30 da Piazza Vittorio e dopo essere transitato per San Lorenzo e Castro Pretorio si concluderà in piazza di Porta Pia sede del ministero guidato da Salvini. Emblematicamente, subito dopo l’apertura unitaria del comitato promotore ci saranno i palestinesi e poi seguiranno gli studenti, le forze politiche, sindacali, sociali, pacifiste.

Le adesioni hanno già superato la sessantina. Qui di seguito quelle arrivate fino alla conferenza stampa di presentazione.

1. Comitato Angelo Baracca,

2. Comunità Palestinese,

3. Unione Democratica Arabo Palestinese (UDAP),

4. Movimento di lotta per il diritto all’abitare,

5. Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova (Calp),

6. Parti Ouvrier Indépendant Francia

7. Disarmisti esigenti,

8. WILPF Italia,

9. Comitato pace e non più guerra,

10. No Ponte Calabria,

11. Spazio No Ponte Messina,

12. Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell’università,

13. Comitati contro ogni autonomia differenziata.

14. CRED – centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia

15. Circolo Agorà Pisa,

15. ALAS Ass. Lavoratori Studenti scuola,

16. Ass. Naz. Per la scuola della repubblica odv,

17. Movimento Migranti e Rifugiati,

18. Terra e Libertà Braccianti T. Antonacci,

19. Free Africa,

20. Giù le mani dall’Africa,

21. Potere al Popolo,

22. Cambiare Rotta,

23. Opposizione Studentesca d’Alternativa,

24. Collettivo Autorganizzato Universitario

25. Unione Sindacale di Base (USB),

26. Ex OPG je So’ Pazzo

27. Genova City Strike

28. Contropiano,

29. Comitato con la Palestina nel cuore,

30. Movimento Studenti Palestinesi in Italia

31. Rete nazionale Sanitari per Gaza

32. Rete dei Comunisti,

33. Resistenza Popolare,

34. Partito Comunista Italiano

35. Forum per il diritto alla salute

36. Pensionati uniti

37. Multipopolare

38. Movimento per la Rinascita Comunista

39. Patria Socialista

40. Coordinamento per il boicottaggio di Israele Pisa

41. Costituente Comunista

42. Centro internazionale Crocevia

43. Associazione Amicizia Italia Cuba

44. Risorgimento socialista

45. Centro culturale “Al Abrar” Tivoli

46. Coordinamento marcia per la pace Tivoli Guidonia

47. Spazio Catai Padova

48. Ecologia politica Network

49. Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

50. Collettivo SALE

51. Medicina Democratica (Napoli)

52. Medicina democratica Roma

53. Comitato Lula Livre

54. Kulturjam.it

55. Forum Ambientalista Toscano

56. Associazione La Rossa – Lari

57. CSOA Gabrio Torino

58. Comitato No Guerra No Nato di Ancona e Provincia.

59. ‘Associazione Culturale Livorno Palestina

60. Rete No War Roma

61. Lista No Nato

62. gruppo G.A.MA.DI. (Gruppo Atei Materialisti Dialettici)

63- Partito della Rifondazione Comunista

63. Associazione Macondo Rimini

64. Aderenti Unione Popolare per la costituente.

Per adesioni inviare a: 1giugno2024@gmail.com

30 Maggio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO