L’Ungheria chiede la revoca dell’immunità parlamentare per Ilaria Salis

Il tribunale di Budapest chiederà al Parlamento europeo di revocare l’immunità parlamentare della neoeletta eurodeputata Ilaria Salis.

La decisione era già stata annunciata alcuni giorni fa dal capo di gabinetto del governo ungherese: “L’autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell’immunità”.

A riferirlo è il quotidiano online ungherese Index.hu, il quale afferma che il tribunale regionale di Budapest ha annunciato di aver deciso di rivolgersi alla presidenza del Parlamento europeo affinché Strasburgo prenda una decisione sulla sospensione del diritto all’immunità dell’eurodeputata italiana.

La procedura prevede un voto in seduta plenaria per decidere se sospendere o meno l’immunità parlamentare per Ilaria Salis. Facile prevedere che tutti i neofascisti nel Parlamento europeo ne approfitterebbero per cercare di rispedire Ilaria Salis nelle galere ungheresi.

Qualora la richiesta di Budapest venisse approvata, l’Ungheria dovrebbe spiccare un mandato d’arresto europeo nei suoi confronti, che però dovrebbe essere valutato da un tribunale italiano.

