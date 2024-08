Overtourism: a Lisbona i residenti chiedono un voto per vietare Airbnb. E in Italia?

In questi giorni una ‘succosa polemica’ sulle trasformazioni provocate dall’overtourism a Bologna è stata al centro dell’attenzione mediatica.

A scatenare una reazione rabbiosa al sindaco Lepore è stato un intervento, apparso niente poco di meno che sul New York Times, della giornalista Ilaria Maria Sala, residente a Bologna ma che vive ad Hong Kong.

Come ha giustamente sottolineato Potere al Popolo in un suo comunicato: “l’articolo del giornale americano ha semplicemente detto ad alta voce quello che ormai tante e tanti bolognesi pensano: della city of food non se ne può più, non se ne può più di vedere soldi pubblici buttati per garantire le rendite di Farinetti e soci, non se ne può più di una città che espelle giorno dopo giorno i suoi abitanti sacrificandoli sull’altare del turismo e della rendita immobiliare”.

Ci preme sottolineare come avevamo posto il problema, partendo dal case study di Bologna, in un articolo precedentemente pubblicato su questo giornale.

In quel pezzo avevamo messo in luce le ragioni e le dinamiche della trasformazioni complessive della città (e della regione) a causa dell’overtourism, così come avevamo ribadito la necessità di rimettere al centro dell’agenda politica il diritto alla città.

In maniera molto più sfumata, era stato il rettore dell’Alma Mater – Giovanni Molari – a mettere in evidenza alcuni evidenti problemi che il modello di città fino ad ora scelto sta creando alla popolazione studentesca universitaria, in un’intervista pubblicata l’8 agosto.

Il Magnifico Rettore risponde così alla domanda della giornalista Caterina Giusberti, che lo intervista su La Repubblica: “la casa resta uno dei problemi principali. Abbiamo predisposto un certo numero di opere per aumentare le residenze universitarie ma sono sempre poche, rispetto alle necessità. (…) Stiamo perdendo studenti del centro sud perché fanno fatica a trovare casa. Sempre in attesa che si ponga un freno a questo aumento indiscriminato di affitti brevi sulla città”.

Un problema, naturalmente, che non riguarda solo gli studenti e le studentesse, ma tutta la cittadinanza, comprese le fasce relativamente protette della working class e porzioni del ceto medio.

Multiproprietà e piattaforme digitali per affitti brevi, in assenza di regolazione e con un regime fiscale piuttosto vantaggioso, non hanno solo prosperato – anche a Bologna -, ma hanno cambiato il volto della città rendendola letteralmente invivibile per la quasi totalità della sua popolazione.

Ci è sembrato utile, non solo per ciò che concerne il dibattito sotto le Due Torri, tradurre questo intervento apparso su Jacobin Magazine rispetto alle trasformazioni di Lisbona – una delle città più segnate dall’overtourism -.

Lì si terrà un referendum per vietare gli affitti brevi, come sbocco di un’efficace campagna portata avanti dal movimento per il diritto all’abitare, Movimento per il Referendum Abitativo (MRH).

Una lotta ispirata al precedente referendum di Berlino del 2021 per costringere il municipio a nazionalizzare i portafogli immobiliari dei grandi proprietari attraverso un ordine di acquisto obbligatorio.

Sono spunti per rimettere al centro l’azione in direzione del diritto alla città, e passare dalla denuncia politica all’azione coerente.

Buona Lettura

A Lisbona, l’impennata del turismo ha trasformato decine di migliaia di appartamenti in Airbnb, estromettendo i normali affittuari. Un referendum per vietare gli affitti a breve termine negli edifici residenziali potrebbe cambiare le cose.

António Melo ha vissuto per tutti i suoi settantuno anni nel quartiere Alfama di Lisbona. Ma dopo che il proprietario ha venduto l’edificio a una società di alloggi turistici, questa si è rifiutata di rinnovargli il contratto. “Temo di essere sfrattato da un momento all’altro”, spiega Melo “ma non ho un altro posto dove andare”.

La sua storia è diventata comune tra i 546.000 abitanti della capitale portoghese, che ricevono da trenta a quarantamila turisti al giorno. I residenti più anziani sono stati costretti a lasciare i quartieri in cui hanno trascorso tutta la vita. Questo esodo “ci impedisce di avere una vita comunitaria nell’area locale“, secondo Ana Gago, geografa dell’Università di Lisbona che ha svolto ricerche sul campo nel quartiere di Alfama. “E questo è violento”.

L’Alfama ha visto crollare la sua popolazione residente da un massimo di ventimila abitanti negli anni ’80 ad appena mille oggi. Stranamente, mentre i prezzi sono “saliti alle stelle” – secondo le parole dell’accademico Luís Mendes, consulente in materia di alloggi per i legislatori della città – anche la popolazione complessiva di Lisbona sta diminuendo. “I tassi di sforzo per gli affitti sono ora davvero elevati, ben al di sopra di quel terzo del reddito di cui tutti parlano per mantenere gli affitti a livelli sostenibili“, spiega Mendes.

Rispetto ad altre grandi città europee, l’aumento del costo della vita è stato relativamente recente e rapido. I salari portoghesi, tuttavia, sono i più bassi dell’Europa occidentale e hanno perso ogni relazione con questi costi. La situazione per chi cerca casa a Lisbona è da incubo. Ma alcuni residenti stanno reagendo e si stanno mobilitando per costringere le autorità a indire un referendum che potrebbe fermare lo spostamento di alloggi da parte di Airbnb e dei suoi simili.

Opportunità

L’attuale crisi è iniziata con la Grande Recessione, quando la troika dei creditori ha salvato il debito del Portogallo a condizione di attuare misure di austerità e di deregolamentare l’economia per incoraggiare gli investimenti stranieri. Il governo portoghese – etichettato come “il bravo allievo” rispetto alla Grecia – ha seguito questa strada. Simone Tulumello dell’Università di Lisbona spiega che ciò ha significato concentrarsi su “attività di sviluppo a basso valore aggiunto, di cui il turismo è la gallina dalle uova d’oro”. Ha anche sviluppato il “visto d’oro“, che concedeva lo status di residente nell’UE agli investitori che pagavano, ad esempio acquistando proprietà per un valore di 500.000 euro, e un programma per residenti non permanenti che incentivava gli investitori immobiliari europei.

Il municipio ha anche promosso il marchio Lisbona fino a portarlo in cima a diverse classifiche, diventando l’hotspot europeo da visitare se si è un turista, un nomade digitale o uno start-upper di buon senso. Si trasferì anche una barca di celebrità, tra cui la più famosa è Madonna.

I proprietari di immobili locali e gli investitori stranieri ne hanno preso atto. “Con il boom di Lisbona e il cambiamento della sua percezione di sé“, dice Tulumello, “la gente ha capito che… ‘Va bene, ora l’affitto è una questione di soldi’.

Diversi proprietari hanno sfruttato una nuova legge nazionale sugli affitti che facilitava gli sfratti e ha trasformato le loro proprietà in redditizi affitti per le vacanze. Dal 2014 hanno potuto ottenere automaticamente un numero di registrazione per gli affitti turistici compilando un modulo online. Entro il 2020, ventimila abitazioni della città erano registrate come affitti turistici: il 60% di tutte le proprietà in alcuni quartieri.

Nonostante un massiccio programma di costruzione e ristrutturazione, Lisbona ha perso in un decennio un netto di seimila case, con gli alloggi turistici come responsabili principali. “Il Comune sta ristrutturando e allo stesso tempo perdendo persone“, sostiene Tulumello. “Sta fallendo completamente“.

Nel corso del tempo, mentre il mercato del lavoro e dei salari portoghese ristagnava, il mercato immobiliare ha iniziato a riflettere il potere di consumo globale. Le imprese locali di lunga data in tutta la città si sono trasformate per soddisfare i turisti e gli espatriati.

Maria, che vive nel quartiere di Chiado da settantotto anni, sente che le sue possibilità di scelta tra le attività commerciali locali si sono ridotte. “Mi vergogno a entrare in quei posti perché non so nemmeno cosa ordinare“, dice a proposito dei brunch che hanno sostituito i vecchi negozi di quartiere.

“La vita sta scomparendo“, spiega Agustín Cocola-Gant, geografo dell’Università di Lisbona. Quando ho intervistato gli investitori immobiliari a breve termine, il loro messaggio ai locali era: “Spostatevi dal centro città. Questa è un’opportunità futura per noi, non è più un luogo residenziale. Lasciateci in pace e date per scontato che non potete vivere qui‘”.

Inerzia

Invece di intervenire, le amministrazioni nazionali e cittadine si sono mosse a tentoni, negando l’esistenza di un problema e promuovendo ulteriormente gli investimenti immobiliari. Mentre Berlino, Parigi e Londra limitavano il numero di giorni in cui i proprietari potevano affittare a breve termine, e Barcellona e New York limitavano le nuove locazioni turistiche, fino all’anno scorso le autorità di Lisbona non hanno intrapreso alcuna azione del genere.

Ma c’è stato un altro tipo di risposta politica. Dopo che la pandemia si è ritirata e il numero di turisti è rapidamente risalito a livelli record, la frustrazione ha portato alla crescita di un movimento sociale. Questo includeva nuove organizzazioni di campagna fondate nel 2022-23 come Vida Justa, Porta a Porta e Casas Para Viver, una piattaforma che comprende oltre un centinaio di organizzazioni.

Le massicce proteste che hanno portato a parole promettenti ma a pochi fatti da parte del governo. Infatti, alle elezioni di Lisbona del 2021 e alle elezioni nazionali del 2024, il potere si è spostato verso i socialdemocratici: nonostante il nome, un partito di centro-destra. A differenza della precedente amministrazione socialista, mi ha detto un accademico, i socialdemocratici “non riconoscono nemmeno l’esistenza di un problema”.

“Penso che siamo ancora lontani dall’eccesso di turismo“, afferma l’attuale sindaco Carlos Moedas, socialdemocratico. “Dovremmo continuare a scommettere sul turismo, puntando su un turismo di qualità“. Ma come può essere una scelta elettorale razionale per i principali partiti, quando tutti possono vedere la crisi e il Portogallo è una democrazia apparente?

Uno dei motivi è semplicemente che il numero di elettori che hanno investito i loro soldi nell’edilizia abitativa è ora abbastanza significativo da far sì che il consiglio sia abbastanza disperato nel mantenere i prezzi in crescita, per quanto insostenibile possa essere. E anche quando i collegi elettorali dei politici potrebbero desiderare un cambiamento politico, i recenti scandali hanno dimostrato come il legame incestuoso tra il capitale e gli affitti spesso prevalga sull’interesse degli elettori.

Inoltre, la cultura politica di trattare Lisbona come un terreno di coltura per le cariche nazionali impedisce la politica municipale più autonoma visibile negli ultimi anni a Barcellona, New York, Parigi, Londra e Berlino.

Movimento e attrito

Un gruppo di attivisti e accademici frustrati dal consenso politico dell’inerzia si è riunito per formare un’altra di queste nuove organizzazioni, il Movimento per il Referendum Abitativo (MRH). Ispirato dal referendum di Berlino del 2021 per costringere il municipio a nazionalizzare i portafogli immobiliari dei grandi proprietari attraverso un ordine di acquisto obbligatorio, è diventato un movimento ampio e in continua evoluzione per ottenere che la città tenga un referendum popolare sugli alloggi.

“Abbiamo professionisti, disoccupati, inquilini, proprietari di case, persone che votano per partiti di destra, centristi e di sinistra”, spiega Cocola-Gant. “La crisi degli alloggi e la turisticizzazione della città sono trasversali a diversi temi. Colpiscono i più vulnerabili, ma anche la classe media e persino i più abbienti che si sono trasferiti in centro vent’anni fa [e faticano a sostenere una vita piacevole tra la massa di turisti e negozi di articoli da regalo]”.

L’obiettivo dell’MRH è stato quello di utilizzare per la prima volta una legge portoghese volta ad aiutare gli elettori a dire la loro. La legge prevede che se un numero sufficiente di residenti registrati firma una petizione per una decisione pubblica sulla questione, il Comune deve votare per indire un referendum vincolante. Il mese scorso il movimento ha annunciato di aver raggiunto, in due anni di petizioni, le cinquemila firme necessarie e le presenterà al consiglio comunale in ottobre.

Il Consiglio ne discuterà in seguito, ma non è obbligato per legge a dare il via libera al voto. Ma l’MRH spera che la pressione dell’opinione pubblica e dei media sia tale da rendere difficile negare la voce dei cittadini su questo tema così delicato.

“Alla fine avremo più del doppio delle firme necessarie“, spiega Gago, che lavora anche con il MRH. “Quindi, è evidente che la popolazione vuole fare questo referendum. Se [il Consiglio] lo negasse, metteremmo in discussione la nostra democrazia“. Questo, in un momento in cui il Portogallo celebra i cinquant’anni dal rovesciamento della dittatura.

Se tutto va nella direzione dell’MRH, nella primavera del 2025 si terrà un referendum che, a differenza di quello di Berlino, sarà legalmente vincolante. Quindi, se oltre il 50% degli aventi diritto al voto voterà sì, il consiglio comunale avrà sei mesi di tempo per vietare tutti gli Airbnb esistenti e nuovi e le locazioni turistiche simili negli edifici residenziali.

Ma non è escluso, come spiega Cocola-Gant, che il Consiglio possa approvare una nuova legge per contrastare gli effetti del referendum, in modo che “non cambi nulla”. Ma questo non eliminerebbe il valore simbolico del voto dei residenti di Lisbona per liberare la città da tali permessi. “Se molte persone votano dicendo ‘Non vogliamo questo’, la pressione politica rimane“.

Un’altra possibile sfida potrebbe arrivare dai tribunali. Quando città come Edimburgo e Berlino hanno cercato di limitare Airbnb & co. le piattaforme hanno iniziato battaglie legali che hanno annacquato o bloccato i loro piani.

Definizione

Se, nonostante tutto questo, il divieto entrasse in vigore, l’impatto sarebbe sismico.

Durante la pandemia, quattromila locazioni a breve termine sono rientrate nel mercato a lungo termine. Questo ha avuto un impatto notevole sugli affitti e sui prezzi delle case a Lisbona. “Ora“, dice Gago, “immaginate se potessimo ritirare tutte le ventimila unità, immagino… sperando che ciò abbia un impatto significativo non solo su Lisbona, ma sull’intera area metropolitana”.

“Questo porterebbe alla de-turistificazione dei quartieri, il che significa che le case potrebbero essere riabitate dai residenti, vecchi e nuovi“, spiega. “I negozi che oggi si rivolgono solo ai turisti potrebbero ripensare il loro modello di business per soddisfare [le persone che vivono nelle vicinanze]. E le associazioni di quartiere smetterebbero di chiudere [con la stabilizzazione della popolazione]”.

In questo senso, la lotta riguarda chi può definire la città e il suo nucleo. “La città è molto più di un luogo dove gli investitori possono fare soldi e deve rimanere un mix di persone“, afferma Cocola-Gant, ricordando gli investitori che ha intervistato. “Il centro è costruito sulla base di un impegno e di un patrimonio collettivo. Gli investitori vogliono usare quel patrimonio collettivo per fare affari [a loro vantaggio] e così facendo dobbiamo andarcene. Stiamo dicendo no a questo“.

Mezzo secolo fa, Lisbona si ribellò a una delle più lunghe autocrazie di destra d’Europa e scelse il potere popolare nella sua Rivoluzione dei Garofani. Ma mentre il Portogallo celebra cinquant’anni di democrazia, l’ascesa dell’estrema destra nelle elezioni di quest’anno ha aggiunto un sapore amaro all’anniversario per molti. Tuttavia, sviluppi come il Movimento per il referendum sulle abitazioni danno un senso di speranza che le persone possano usare i meccanismi democratici che hanno costruito per ottenere cambiamenti che aiutino le masse.

Lisbona non è l’unica parte del Portogallo ad affrontare la tensione abitativa, intensificata dagli affitti turistici. L’Algarve, Porto, Coimbra, Madeira e le città satellite di Lisbona soffrono in modo simile e l’intero Paese ha accesso a questo meccanismo di petizione-referendum grazie alla sua costituzione post-rivoluzione. Gli attivisti per l’edilizia abitativa di tutto il Paese seguiranno da vicino l’evoluzione della situazione nella capitale.

Se tutto andrà secondo i piani, dice Gago, sarà una “boccata di speranza che possiamo cambiare le nostre vite se ci mobilitiamo, pianifichiamo e organizziamo”. Sarebbe una speranza per il sistema in vigore, questa democrazia“.

Mentre la democrazia portoghese celebra il suo cinquantesimo anniversario, si ha la sensazione che questo movimento non riguardi solo l’aumento degli affitti.

*Jacobin Magazine

