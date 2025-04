Sabato la manifestazione del M5S contro il riarmo europeo

Il presidente del M5S Conte ha dichiarato sui propri canali social che chiunque sia contrario al riarmo degli Stati europei sarà ben accetto nella piazza convocata dal suo movimento per il 5 aprile a Roma come opposizione alla “deriva bellicista” dell’Ue. La manifestazione partirà alle 13.00 da Piazza Vittorio per concludersi ai Fori Imperiali.

“Offriamo la piazza a tutte le forze politiche e cittadini che vorranno dire che c’erano quando si è deciso di investire 800 miliardi in armi e abbandonare la transizione ecologica“. Giuseppe Conte chiama così a partecipare alla piazza del M5S le forze politiche del centrosinistra e le realtà che si oppongono al piano di riarmo europeo.

Alleanza Verdi Sinistra ha dichiarato che scenderà in piazza il prossimo 5 aprile per dire “no” al piano di Ursula von der Leyen, una posizione del resto già espressa durante il voto di due settimane fa al Parlamento europeo. Resta invece ancora l’incognita dell’adesione o meno del Partito Democratico.

Al momento non si è ancora espressa la segretaria del partito Ely Schlein, mentre all’interno del partito è forte la contrarietà all’adesione. Per il Pd il riferimento rimane la manifestazione eurobellicista di Piazza del popolo del 15 marzo in Piazza del Popolo. L‘ex ministro e deputata Paola De Micheli commenta: “Non ho idea di cosa farà la Schlein, ma mi sembra una piazza abbastanza in contrapposizione con noi. Il Pd sulla difesa europea c’è, mentre la posizione di Conte non è questa”.

“È una manifestazione dei 5 Stelle sulla loro piattaforma politica”, afferma il deputato del Pd Andrea De Maria che ribadisce: “Sui temi del sostegno all’Ucraina e delle politiche europee è una piattaforma legittimamente diversa dalla posizione del PD che è sceso in piazza con tanti cittadini per l’Europa e per la pace nella recente manifestazione in Piazza del Popolo”.

A fare da ponte con “quelli di piazza del Popolo” ci prova un appello lanciato da Luciana Castellina, Luigi Ferrajoli, Giangiacomo Migone il cui incipit scrive: “Troviamoci, tutte e tutti, a Roma, sabato 5 aprile, all’appuntamento già indetto dal M5S, a manifestare per un’Europa unita per la pace, fondata sulla giustizia sociale e la democrazia, come l’hanno intesa Spinelli, Colorni e Rossi, dal carcere di Ventotene” per poi affermare nella conclusione: “Cara Schlein, caro Conte, Fratoianni, Bonelli e Acerbo, fate la vostra parte, mettetevi d’accordo e poi troviamoci insieme.

Tra le forze extraparlamentari risultano confermate la partecipazione di Rifondazione Comunista e dell’area di Ottolina Tv. Al momento non risultano invece adesioni da parte delle principali reti nazionali del mondo pacifista.

1 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO