Roma antifascista si riprende Porta S. Paolo

Non è stato semplice e non poteva esserlo. La mossa sciagurata dell’Anpi – lasciare ai fascio-sionisti il luogo simbolo della Resistenza a Roma – aveva infatti creato la condizione perfetta per una trappola.

Gentaglia del Pd e non solo avevano poi, per sovrapprezzo, spalancato le porte non solo ai sedicenti eredi della comunque irrilevante “Brigata ebraica” ma anche agli esponenti della comunità ucraina, nel solito tentativo di equiparare la “Resistenza” e l’esercito di Kiev praticamente in mano ai neonazisti seguaci di Stepan Bandera (il capo delle SS ucraine. allora).



E naturalmente era ben presente il rischio che, come e peggio dello scorso anno, i mazzieri sionisti – molti dei quali arruolati dell’Idf e di ritorno dal genocidio a Gaza – potessero organizzare un’aggressione contro gli antifascisti sotto gli occhi una polizia “distratta”.

Da giorni, peraltro, i media di regime e soprattutto quelli “governativi”, anticipavano gli “scontri” che ci sarebbe certamente stati (a Torino, ieri sera, la questura ha pensato bene di dare l’esempio caricando a freddo il corteo).

La prova della piazza doveva essere perciò “pesata” e preparata con cura. Ed è andata bene.

I sionisti hanno purtroppo potuto fare la loro sceneggiata davanti alla Piramide. Ma tutto sommato hanno evidenziato la loro scarsezza numerica, mentre un migliaio di antifascisti venivano tenuti a distanza da un numero spropositato di poliziotti e carabinieri, fin quando sono stati costretti ad allontanarsi.

Nel frattempo il corteo che partiva, come ogni anno, da largo Bompiani per dirigersi – nei programmi dell’Anpi e dei “liberali” verso Parco Schuster – si andava gonfiando di gente.

E ad un certo punto la maggioranza ha decisamente deviato verso Garbatella e di lì a verso Porta San Paolo. Per riprendersi fisicamente e politicamente la piazza che è dei partigiani. E soltanto di chi si muove nel loro solco, seguendo il loro esempio.

