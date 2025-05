Stop al memorandum Italia-Israele. Giuristi presentano una diffida formale al governo

Una decina di giuristi italiani ha lanciato un appello deciso: “bloccare il rinnovo dell’accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele”. Il documento non è solo una presa di posizione simbolica, ma un atto legale formale, una diffida indirizzata al Governo italiano affinché cessi ogni collaborazione che possa configurarsi come complicità nelle gravi violazioni del diritto internazionale in corso nei territori palestinesi”.

L’accordo in questione è il Memorandum firmato nel 2005 e rinnovato automaticamente ogni 5 anni; la prossima scadenza è quella dell’8 giugno. Dietro un’apparente questione formale e burocratica, si cela una cooperazione militare segreta che – secondo i giuristi – rischia di trasformare l’Italia in complice delle gravi violazioni commesse nei territori occupati.

La diffida – siglata da Michele Carducci, Veronica Dini, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Fausto Giannelli, Fabio Marcelli, Ugo Mattei, Luigi Piccione, Luca Saltalamacchia e Gianluca Vitale, rappresentati dallo studio legale Piccione di Bari – si basa in particolare su due elementi: le violazioni costanti, perduranti e ripetute dei diritti umani perpetrate da Israele a Gaza è il mancato diritto all’informazione per i cittadini italiani.

24 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO