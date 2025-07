Donne de Borgata, raccolta fondi per l’educazione alla sessualità nelle scuole

Come Donne de Borgata, da tempo siamo impegnate nella costruzione di percorsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole romane, soprattutto in quelle di periferia, dove più forte è la mancanza di strumenti, tutele, spazi di parola, ascolto e sostegno. La necessità è urgente, davanti ai continui femminicidi e alle violenze di genere che segnano il nostro Paese.

Vogliamo realizzare un progetto continuativo in almeno una scuola romana, con professioniste giustamente retribuite per questo lavoro fondamentale. Il problema? L’educazione alla sessualità e all’affettività è sistematicamente esclusa dalle priorità istituzionali e le scuole non ricevono fondi per questa tipologia di progetti.

Non ci stupisce, purtroppo, vista la chiusura del governo e del Ministro Valditara, che con più dichiarazioni e provvedimenti ha dimostrato di non volere una vera educazione sessuo-affettiva, ma di preferire una scuola basata su patria, impresa — come detto nelle linee guida di educazione civica — sul “decoro” e dove i soldi vengano destinati a corsi sulla fertilità, come abbiamo visto con il reindirizzamento degli insufficienti 500.000€ che erano stati inizialmente previsti per le scuole secondarie nella Manovra 2025.

A maggior ragione, non possiamo fermarci. Vogliamo conquistarci e creare degli strumenti che incidano realmente sulla scuola pubblica e sulle condizioni dei nostri quartieri.

Consapevoli che l’educazione alla sessualità da sola non può contrastare la violenza prodotta da questa società, né cambiare un mondo della formazione e dell’educazione che non ha più, da troppo tempo, una funzione di ascensore sociale ed emancipazione culturale, soprattutto per le fasce di popolazione che non provengono da contesti privilegiati.

Quindi un primo passo, e non unico obiettivo, per il quale ci serve il vostro aiuto. Ogni contributo, piccolo o grande, ci avvicina. Sosteneteci. Aiutateci a diffondere. Vogliamo educazione alla sessualità e all’affettività, costruiamo una nuova società!

Contattaci anche su donnedeborgata@gmail.com o in DM sui social per proporre il nostro progetto alla tua scuola, per collaborare o attivarti con noi!

