Campania. Nuovi e vecchi gattopardi: De Luca e la foglia di Fico

Con l’avvento della nuova segreteria nazionale nel PD Elly Schlein anche in Campania è montata la retorica sul “rinnovamento della politica” e su improbabili percorsi di discontinuità verso i lunghi anni del potere di De Luca.

A dire il vero questo insopportabile chiacchiericcio ha interessato anche i nostrani 5 Stelle i quali in questi anni pur mantenendo formalmente una distanza verso l’operato di De Luca non hanno mai concretamente agito per alimentare dissenso e conflitto verso i padroni di Palazzo Santa Lucia.

Del resto se con buona pace di tutte le promesse alimentate, a Napoli come altrove, i pentastellati miravano a rinsaldare il cosiddetto Campo Largo perché mai dovevano fare fuoco e fiamme contro il teatrino della politica?

Capita, quindi, che il PD, i 5 Stelle, Manfredi, Don Vincenzo De Luca e tutti i loro sodali raggiungono un “onorevole accordo” dove il figlio di Don Vincenzo (già deputato) diventerà segretario regionale del PD, Roberto Fico, sarà candidato alla presidenza della regione e, come ulteriore contropartita, a qualche fedele di Don Vincenzo saranno affidati assessorati di peso nella prossima consiliatura regionale.

Si conclude – quindi – l’ennesimo stucchevole rito pre-elettorale dove dopo un po’ di ammuina si è proceduto con il classico metodo della spartizione, della lottizzazione e della reciproca convenienza.

Ovviamente sul versante programmatico nessuna seria autocritica anzi registriamo atteggiamenti apologetici verso l’operato e i provvedimenti della stagione Deluchiana.

Mentre attendiamo di comprendere cosa decideranno i tanti amici e compagni i quali, a vario titolo, si illudevano o ancora si illudono di “contaminare/attraversare” il “Campo Largo” ribadiamo che Potere al Popolo sarà presente alla sfida elettorale.

Un percorso di denuncia, aggregazione e consolidamento organizzativo che vogliamo intraprendere insieme a chi rifiuta la logica del ‘meno peggio’ e della ‘riduzione del danno’, per costruire una reale alternativa politica alle destre e al centrosinistra. Un cammino verso un’autentica rinascita della Campania sul piano sociale, sanitario, ecologico e del lavoro.

