Il NO sociale cresce verso la manifestazione nazionale del 14 marzo

A tre settimane dal referendum del 22-23 marzo e a due dalla manifestazione nazionale per il NO sociale del 14 marzo, appare evidente l’accelerazione tutta politica che il governo Meloni ha deciso di imprimere alla sua campagna per il si nel referndum.

Guardando alla scena nazionale, infatti, è verificabile come il governo continui a mantenere una postura di attacco, come confermato dalla fretta nel chiudere l’ennesimo e infame Ddl Sicurezza, a cui Mattarella in questi giorni non ha fatto mancare la sua solerte firma.

La maggioranza, però, ha iniziato anche ad inciampare su se stessa: esemplare in tal senso il castello di carta che era stato montato attorno all’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto a Milano, su cui esponenti di primo piano di FdI, finanche Salvini e la stessa Meloni si erano prodigati in una difesa a spada tratta della polizia, caricando intenzionalmente la vicenda di significato anche in vista della stretta autoritaria in cui si inscrive la controriforma costituzionale.

Allo stesso modo, si rincorrono in queste ore le voci di una tensione montante all’interno del centrodestra, nel quale di fronte ai sondaggi che danno il No in crescita, si iniziano a temere esiti diversi da quelli considerati certi fino a solo il mese scorso, e puntuali come un orologio iniziano le conte di chi si è dimostrato zelante e le stoccate contro chi non ha finora dimostrato impegno nella propaganda referendaria.

Significativo come, a Bologna, sia bastata una conferenza stampa convocata da Potere al Popolo, in occasione di un incontro che vedeva la presenza dei ministri Nordio e Piantedosi, per mandare in escandescenza giornali filogovernativi, politica locale ed eurodeputati.

Intanto, il centrosinistra continua a non raccogliere la sfida, Schlein teorizza esplicitamente la necessità di non politicizzare la chiamata alle urne e tutto il campo largo si mostra intenzionato a non costruire un’azione complessiva che da qua al prossimo mese li veda in grado di coagulare tutte le istanze presenti nel paese attorno a questa scadenza: d’altronde, non hanno una visione di mondo alternativa da proporre, e possono replicare solo su singoli aspetti puntuali, come confermato dalla scelta di settori non marginali del PD e dei partiti centristi che addirittura promuovono l’appello dei “riformisti per il Si”.

Per questo non stupisce l’aria di grande interesse che si respira sempre di più in occasione delle iniziative di propaganda che il Comitato per il NO Sociale ha iniziato a costruire in tutto il paese.

Sono moltissime le persone che si propongono per dare una mano, nodi locali solitamente refrattari alla “grande politica” tornano ad attivarsi sulla scia dell’ondata travolgente che ha visto tutti in piazza nei mesi autunnali, i volantini e i manifesti non bastano e bisogna correre continuamente a stamparne di nuovi.

Sarebbe impossibile stilare l’elenco dei tanti momenti calendarizzati o in via di definizione per le prossime settimane nelle grandi città come nei piccoli centri.

Dopo il flash mob di mercoledì mattina a Montecitorio, utile per cercare di aggredire anche lo spazio mediatico blindato, si confermano centrali gli appuntamenti previsti a Roma il 6 marzo in piazza Vittorio e a Milano il 9 marzo organizzato da USB, ma anche il 7 marzo a Napoli così come altri momenti di dibattito sono organizzati da avvocati e realtà di lotta un po’ ovunque.

Allo stesso tempo, i due weekend che ci separano dalla manifestazione nazionale del 14 marzo (Piazza della Repubblica, ore 14.00) dovranno essere di massima attivazione su tutto il territorio nazionale, così come dovranno esserlo tutti i giorni della settimana in cui si terrà la manifestazione, per continuare a lavorare su un sentimento evidentemente diffuso ma non rappresentato dalle forze politiche dell’opposizione.

Qui di seguito l’elenco aggiornato delle adesioni, mentre il testo completo dell’appello è disponibile QUI

Realtà promotrici :

Potere al Popolo; Unione Sindacale di Base; Contropiano; Movimento per il diritto all’abitare; Collettivo autonomo lavoratori portuali – CALP; Cambiare Rotta; Collettivi Autorganizzati Universitari – CAU; Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli – MMRN; Opposizione Studentesca d’Alternativa OSA; Ex-OPG Je so’ Pazzo; Donne contro la guerra e il genocidio; Ecoresistenze; Ecologia Politica – Napoli; No Ponte Calabria; Rete dei Comunisti; Studenti Autorganizzati Campani

Realtà Aderenti :

Global Movement to Gaza

Movimento Studenti Palestinesi in Italia

Unione Democratica Arabo Palestinese – UDAP

Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata

Coordinamento per l’Unità dei Comunisti CUC

DiEM25 – MERA25 Italia

Comitato Pace e non più Guerra

Lega per il Disarmo Unilaterale

Osservatorio Repressione

Arci Roma

La conoscenza non marcia

Rete No war

Statunitensi per la pace e la giustizia

CSOA Macchia Rossa (Roma)

Associazione Vitadidonna – Odv

Ass. Naz. Per la scuola della Repubblica – Odv

Strasaffica*

Donne de Borgata

Coniare Rivolta

Collettivo Autogestito Dottorandi

CSOA Cortocircuito (Roma)

Pietralata Unita (Roma)

Comitato per la salute pubblica – Tiburtina (Roma)

Circolo Granma (Bologna)

Officina del Popolo Valerio Evangelisti (Bologna)

Collettivo X (Roma nord ovest)

Collettivo 26×1

Faenza per la Palestina – BDS Faenza

San Pietro Pubblica e Solidale – BO

Circolo Agorà (Pisa)

Difendiamo il verde e il territorio. No Grandi Eventi (Torino)

Coordinamento Disarmiamoli (Umbria)

Moschea Omar (Torino)

La Comune (Ravenna)

Pratello R’Esiste (Bologna)

La Casona di Ponticelli (Bologna)

Le Tre Ghinee Aps (Roma)

Collettivo dei 100 fiori (Verona)

Comitato Articolo 11 – l’Italia ripudia la guerra (Bari)

Balia dal Collare (Rieti)

Ass. I Cittadini Contro Le Mafie E La Corruzione

Rhosso di Sera (Rho)

Coordinamento Cessate Il Fuoco (Imola)

Bar Pickwick (Palermo)

Rotta Rossa

Casa del Popolo Estella (Torino)

Ravenna in Comune

Rete Docenti per la Palestina Bologna

Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati Pisa

Associazione La Rossa (Lari – PI)

Circolo Arci Lari (PI)

Casa del Popolo “Peppino Impastato” (Palermo)

Comitato Besta (Bologna)

Comitato Palestina Ivrea

Balla e Difendi Crew (Bologna)

Polisportiva Edera (Bologna)

Emilia por Cuba

Comitato Palestina Siena

Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba – circolo “Sado Sadovski” Senigallia

Comitato No Corridoio Roma-Latina

Singoli Aderenti:

Marina Boscaino

Nicoletta Dosio

Arturo Salerni, avvocato

Elisabetta Canitano

Renata Puleo

Michele Lancione, Professore Ordinario Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST). Politecnico di Torino

Alberto Fazolo

Paolo Mauriello, avvocato

Italo Di Sabato

Giampiero Calapà, giornalista

Stefano Latella, avvocato

Valerio Cordiner, Docente

Giulia Druetta, avvocata del lavoro

Osvaldo Costantini, Docente

Mario D’Acunto, fisico e saggista

Nazzarena Zorzella, avvocata

Beatrice Bardelli, giornalista

Mara Ghidorzi, sociologa e attivista politica

Fabrizio Pia

Claudio Ortale

Gino Viero – SPI 3 Lega Roma

Lili Geraci

Oxana Isutina

Flavio Novari

Valerio Camela

Francesco Ladu

Daniela Gigante

Federico Sciucca

Erik Castello

Stefania Sanna – Coordinamento No Triv Basilicata

Jalna Maria Rossi, attivista BDS e SPG

Linda Di Pietro

Agostino Rione

Per aderire: nosociale2026@gmail.com

27 Febbraio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO