Il NO sociale cresce verso la manifestazione nazionale del 14 marzo

A tre settimane dal referendum del 22-23 marzo e a due dalla manifestazione nazionale per il NO sociale del 14 marzo, appare evidente l’accelerazione tutta politica che il governo Meloni ha deciso di imprimere alla sua campagna per il si nel referndum.
Guardando alla scena nazionale, infatti, è verificabile come il governo continui a mantenere una postura di attacco, come confermato dalla fretta nel chiudere l’ennesimo e infame Ddl Sicurezza, a cui Mattarella in questi giorni non ha fatto mancare la sua solerte firma.
La maggioranza, però, ha iniziato anche ad inciampare su se stessa: esemplare in tal senso il castello di carta che era stato montato attorno all’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto a Milano, su cui esponenti di primo piano di FdI, finanche Salvini e la stessa Meloni si erano prodigati in una difesa a spada tratta della polizia, caricando intenzionalmente la vicenda di significato anche in vista della stretta autoritaria in cui si inscrive la controriforma costituzionale.
Allo stesso modo, si rincorrono in queste ore le voci di una tensione montante all’interno del centrodestra, nel quale di fronte ai sondaggi che danno il No in crescita, si iniziano a temere esiti diversi da quelli considerati certi fino a solo il mese scorso, e puntuali come un orologio iniziano le conte di chi si è dimostrato zelante e le stoccate contro chi non ha finora dimostrato impegno nella propaganda referendaria.
Significativo come, a Bologna, sia bastata una conferenza stampa convocata da Potere al Popolo, in occasione di un incontro che vedeva la presenza dei ministri Nordio e Piantedosi, per mandare in escandescenza giornali filogovernativi, politica locale ed eurodeputati.
Intanto, il centrosinistra continua a non raccogliere la sfida, Schlein teorizza esplicitamente la necessità di non politicizzare la chiamata alle urne e tutto il campo largo si mostra intenzionato a non costruire un’azione complessiva che da qua al prossimo mese li veda in grado di coagulare tutte le istanze presenti nel paese attorno a questa scadenza: d’altronde, non hanno una visione di mondo alternativa da proporre, e possono replicare solo su singoli aspetti puntuali, come confermato dalla scelta di settori non marginali del PD e dei partiti centristi che addirittura promuovono l’appello dei “riformisti per il Si”.
Per questo non stupisce l’aria di grande interesse che si respira sempre di più in occasione delle iniziative di propaganda che il Comitato per il NO Sociale ha iniziato a costruire in tutto il paese.
Sono moltissime le persone che si propongono per dare una mano, nodi locali solitamente refrattari alla “grande politica” tornano ad attivarsi sulla scia dell’ondata travolgente che ha visto tutti in piazza nei mesi autunnali, i volantini e i manifesti non bastano e bisogna correre continuamente a stamparne di nuovi.
Sarebbe impossibile stilare l’elenco dei tanti momenti calendarizzati o in via di definizione per le prossime settimane nelle grandi città come nei piccoli centri.
Dopo il flash mob di mercoledì mattina a Montecitorio, utile per cercare di aggredire anche lo spazio mediatico blindato, si confermano centrali gli appuntamenti previsti a Roma il 6 marzo in piazza Vittorio e a Milano il 9 marzo organizzato da USB, ma anche il 7 marzo a Napoli così come altri momenti di dibattito sono organizzati da avvocati e realtà di lotta un po’ ovunque.
Allo stesso tempo, i due weekend che ci separano dalla manifestazione nazionale del 14 marzo (Piazza della Repubblica, ore 14.00) dovranno essere di massima attivazione su tutto il territorio nazionale, così come dovranno esserlo tutti i giorni della settimana in cui si terrà la manifestazione, per continuare a lavorare su un sentimento evidentemente diffuso ma non rappresentato dalle forze politiche dell’opposizione.
Qui di seguito l’elenco aggiornato delle adesioni, mentre il testo completo dell’appello è disponibile QUI
