I giuristi denunciano la campagna contro l’avvocato Gianelli per i fatti di Modena

Si è scatenata da parte della stampa di destra e sui social un’ingiustificabile campagna di attacco nei confronti di Fausto Gianelli, nostro associato e coordinatore, reo, ai loro occhi, di aver assunto la difesa di El Koudry, protagonista dei gravi fatti di Modena.

A questa “colpa” gli sciacalli razzisti che imperversano in questi giorni aggiungono le informazioni su altre difese assunte da Fausto (come da molti altri nostri associati), a difesa di ecoattivisti, di solidali palestinesi, tra l’altro con ottimi risultati giudiziali, oltre al suo impegno in missioni internazionali di osservazione ai processi contro avvocati, e/o di solidarietà internazionale, nonché la sua sottoscrizione di esposti e denunce contro le complicità del nostro governo con quello israeliano, la solidarietà e l’impegno contro il genocidio in atto.

La nostra associazione rivendica con convinzione l’operato e la bravura dell’avv. Fausto Gianelli, contro ogni tentativo di depotenziare e insultare il diritto alla difesa, in primis delle persone più penalizzate, in Italia ed all’estero; insieme a lui decideremo le forme per impedire che questi assalti razzisti proseguano nei confronti suoi e di tutti noi avvocate e avvocati impegnati nella tutela dei diritti.

A Fausto Gianelli la nostra più assoluta solidarietà, la nostra stima consolidata ed il nostro ringraziamento per il suo prezioso lavoro di difesa dei diritti e di denuncia delle violazioni al diritto umanitario.

22 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO