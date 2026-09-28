Mattarella non firmi il decreto razzista sulla scuola. Appello

Il Governo Meloni porta al Consiglio dei Ministri un Decreto che impone un tetto del 30% agli alunni stranieri in classe, vieta niqab e burqa in aula e minaccia multe fino a 1.000 € ai genitori stranieri che non conoscono bene la lingua italiana, mentre la Lega arriva a proporre la revoca del permesso di soggiorno alle famiglie che non mandano le figlie a scuola.

È un provvedimento che classifica gli alunni e le alunne per cittadinanza e trasforma la scuola pubblica in un dispositivo di respingimento e in palcoscenico da campagna elettorale.

Lo abbiamo già scritto chiaramente e adesso lo ribadiamo: i numeri smentiscono l’allarme che il Governo agita. Le alunne che indossano il velo integrale sono solo circa 5/600 su tutto il territorio nazionale. Gli alunni con background migratorio sono circa 931 mila, l’11,6% del totale, e due terzi sono nati e cresciuti in questo Paese: sono italiani in tutto tranne che sulla carta.

Una circolare identica esiste dal 2010 ed è rimasta lettera morta, perché il problema non è mai stato di natura pedagogica: le famiglie vivono dove gli affitti costano meno, in periferie abbandonate dallo Stato. Infine, l’idea di colpevolizzare la lingua d’origine in famiglia è una vera e propria follia pedagogica, oltre che una misura punitiva e classista, nei fatti ipocrita e non applicabile.

Il Governo, invece di investire risorse su case, servizi e organici, scarica il conto sui bambini e le bambine nati o cresciuti in questo Paese con un decreto che – numeri alla mano – serve solo ad alimentare la caccia al ‘nemico interno’ invece che affrontare i veri problemi della scuola e del Paese.

Questo decreto non nasce da solo. È un altro pezzo della stessa deriva che spinge la scuola pubblica statale verso la logica della caserma e del controllo, la stessa che sindacati, associazioni, organizzazioni e collettivi studenteschi denunciano da tempo.

Chiediamo apertamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non apporre la propria firma su questo Decreto.

Selezionare i bambini e le bambine per cittadinanza viola l’articolo 34 della Costituzione, che vuole la scuola aperta a tutti, e l’articolo 3, che vieta ogni distinzione di razza e condizione personale.

Non ci sarà tetto, muro o decreto capace di fermare la mobilitazione di chi nella scuola pubblica statale ci lavora e ci crede.

La nostra risposta a questo Governo è più organico, più docenti, più ATA, per un’integrazione vera di tutte e di tutti!

Per aderire o firmare l’appello scrivere a: mattarellanonfirmi@gmail.com

Prime adesioni:

USB Scuola

USB Migranti e Immigrati

Osa – opposizione studentesca d’Alternativa

Donne contro guerra e genocidio

Donne de borgata

Movimento per il diritto all’abitare

Antropolog@ per la Palestina

Sanitari per Gaza

Comitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti

Tavolo No AD

Seconda generazione

Centro internazionale crocevia

CRED

Cambiare rotta – organizzazione giovanile comunista

Assemblea scuola Torino

Scuola per la Pace Torino e Piemonte

Collettivo dei 100 Fiori (Verona)

Tre ghinee APS

Collettivo Cortocircuito (Rieti)

La Lampada dei Desideri ODV

Pietralata Unita

Associazione Frantz Fanon

Comitato Torrevecchia

Gender X Roma

Infinity pride

Associazione gli Squilibrati

ICBIE Europa Aps

Officine Pedagogiche

Associazione Diritto alla città (Roma)

Casa editrice Red Star Press

ARCI Roma

Collettivo Assenze Ingiustificate

Rete Iside Aps

Adesioni individuali:

Paolo Mauriello, avvocato

Camilla Piccialuti – infermiera

Irene Muci – docente secondaria di secondo grado

Eva Muci – dottoranda in Storia contemporanea

Rebecca Pangrazi – antropologa

Valerio Dionisi – ricercatore in Economia

Sabrina De Mari – insegnante e psicologa

Giulia Barone – studentessa in Eco-biologia

Silvia Ripà – docente universitaria Epigrafia Latina

Anna Grossi – educatrice

Sara Nardini – psicoterapeuta

Tiziano Tancini – docente universitario Scienza e tecnica dello sport

Eros Francescangeli – docente universitario Storia Contemporanea

Giada Iman Ferru – dottoranda in Storia Contemporanea

Marialuisa Stazio, ricercatrice in Sociologia

Margherita Grazioli – RTT in geografia economica-politica

Cesare Laconi – insegnante di geografia

Renata Puleo, già Dirigente Scolastica

Claudia Urzì, docente e sindacalista

Valerio Cordiner, Docente di Letteratura francese, Università di Roma La Sapienza

Sarin Marchetti, Dipartimento di Filosofia, Sapienza Università di Roma

Osvaldo Costantini, Professore associato di antropologia culturale, Università di Roma “Sapienza”

Ernesta Bevar, docente filosofia e storia, Bologna

Matteo Rinaldi

Antonio Allegra, insegnante

Giuseppe Curcio, Funzionario Università

Attilio Scuderi, Professore Ordinario di Critica Letteraria e Letterature Comparate, Università di Catania

Prof.ssa Barbara Sorgoni, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica, Società

Marco Maurizi – filosofo e insegnante

adesioni in aggiornamento

28 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO