Legge truffa. Fiducia in Parlamento, sfiducia in piazza

Per denunciare la legge elettorale-truffa che cancella la rappresentanza democratica, Potere al Popolo ha convocato una piazza per sabato 3 ottobre alle ore 14.00 in Piazza Bocca della Verità, invitando a “sfiduciare” il governo Meloni che è ricorso alla fiducia per far passare una legge incostituzionale.

Qui di seguito il comunicato di Potere al Popolo:

Mentre il prezzo del Gasolio resta alto, mentre i prezzi dei beni alimentari e gli affitti restano inarrivabili, mentre il nostro Governo continua ad acquistare armi e a sostenere la guerra e il genocidio in Palestina, mentre i salari restano al palo, cosa fa Giorgia Meloni? Prova ad eliminare il dissenso, persino quello che potrebbe esprimersi alle urne nel 2027.

La legge elettorale truffa del Governo Meloni assegnerà infatti una maggioranza abnorme di parlamentari a chi non riesce ad averla con il voto degli elettori.

Ma non si ferma qui: è una legge liberticida che vuole cancellare tutte quelle forze politiche che, come Potere al Popolo, in questi anni sono state la vera opposizione di questo Paese.

Le 450 000 firme che si dovrebbero raccogliere, servono ad impedire la partecipazione alle elezioni di Potere al Popolo e di ogni dissenso, lasciando la competizione elettorale solo ai due schieramenti di destra e centrosinistra e ai neofascisti di Vannacci.

Per far passare questa legge e approvarla intorno all’8 ottobre hanno addirittura annunciato il voto di fiducia, nei fatti negando un voto veramente segreto e minacciando i parlamentari di una maggioranza ormai in frantumi: se non passerà si andrà alle urne con molto anticipo.

Tradotto: non prenderete la pensione da parlamentari.

Scommettiamo che basterà questo a piegare i “ribelli”? La verità è che questo Parlamento non sfiducerà mai un Governo ormai alla canna del gas. Dobbiamo farlo noi, dalle piazze, raccogliendo il grido che ci viene dai cortei spagnoli per il dimezzamento degli affitti, dalle scuole francesi, da chi nel nostro paese protesta per trasporti pubblici gratuiti e un tetto al prezzo del carburante.

Il 3 ottobre facciamo appello alla società civile, ai militanti e ai sostenitori, a ogni organizzazione e persona sinceramente democratica, perché si reagisca ai soprusi contro la democrazia e la Costituzione.

Ci vediamo sabato alle 14:00 a Roma in Piazza Bocca della Verità.

Organizziamo la sfiducia popolare.

2 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO