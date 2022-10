Escalation bellica e radiazioni ionizzanti

Quelli nella foto non sono tre nuovi hamburger di McDonalds.

Gente come me potrebbe avere del gran superlavoro, nel prossimo futuro. Spero di no, ma ricordo diversi episodi recenti che possono portare all’hamburger di centro e a quello a destra, per chi sopravvive, ed è quindi fra i meno fortunati, perché questo delle ustioni è solo l’effetto più banale: la big thing è la ARS (non Assemblea Regionale Siciliana, ma Acute Radiation Syndrome).

1) La NATO comincia e continua l’espansione verso l’est Europa, in cerca del lebensraum missilistico e per basi militari. Putin continua a dire che se gliene fanno ancora una s’incazza a morte; ancora una, dai, vediamo che coraggio avete, dai, ancora una.

Però pare che i polacchi ed altri popoli slavi siano contentissimi di entrare nella NATO (non è un caso che negli USA le barzellette siano sui polacchi, eh), quindi Putin può solo strepitare.

2) In Ucraina però l’Occidente deve fare un golpe nel 2014, per rendere possibile il passaggio della nazione fra i “nostri”. Il regime che si instaura è essenzialmente composto da trucidi cazzoni razzisti, basterebbe poco, non perseguitare i russofoni che fino al 2014 hanno campato benissimo da ucraini, per evitare che si ribellino.

Gli accordi di Minsk del 2015 sembrano dar speranza alla pace, ma dopo pochi mesi l’Ucraina ne fa carta straccia, parte una guerra sanguinosa, 15.000 civili nel Donbass muoiono.

Dopo otto anni le richieste di aiuto alla Russia, inascoltate per anni, vengono accolte: non improvvisamente, ma in maniera secondo me sbagliata: una “mezza guerra” che, ovviamente, non può esistere, se dura non poche settimane, ma mesi.

3) Guerra in Ucraina. Dopo pochi giorni, la NATO inizia i rifornimenti: la guerra si trasforma in guerra combattuta dagli Ucraini (esercito regolare, territoriali e miliziani neonazi) con armi NATO, e la Russia che ha schierato soltanto 150.000 uomini circa.

4) La Russia occupa quasi tutti i territori orientali russofoni, ma più passano i mesi più trova lungo, la NATO manda armi come se piovesse; Putin dice guardate che le armi moderne le abbiamo anche noi, di “ogni tipo”. Di ogni tipo? Voilà.

5) La Truss, la già dimenticata “demente inglese”, dice che non vede l’ora di avere l’onore di schiacciare il bottone. Sul fatto che 5 minuti dopo anche qualcun altro schiacci il proprio, non ci arriva a capirlo. Fortunatamente, almeno questa la cacciano.

6) Putin dice che la Russia non ha il first strike come dottrina, ma solo la risposta a un attacco nucleare o la messa in pericolo (della sopravvivenza, errata corrige, della “sicurezza”) della Federazione russa. Fra “sopravvivenza” (e chi li ammazza? 6400 ordigni atomici, territorio sterminato, oltre 200 milioni di abitanti) e “sicurezza”, però, ce ne corre. Leggendo questo, in mezzo alle mille balle blu di calendini vari, il sottoscritto si è cagato in mano.

7) Biden (bombe nucleari possedute versus totali: 5600 su 13000, bombe usate 2 su 2) dice che c’è un allarme nucleare nel mondo. Beh, giusto. Prima in Europa, però.

8) Zelensky dice che bisogna fare un attacco “preventivo” alla Russia con le atomiche, in modo che la Russia non usi le atomiche. A me fa anche pena, mi ricorda il povero Jaco Pastorius dei Weather Report, che brutta fine farà.

9) I Russi dicono che gli USA preparano una false flag con una esplosione di una bomba tattica nel Mar Nero. La NATO dice che è la Russia che vuole farla esplodere per mostrare i muscoli. Io che sono pacifista darei una rapida testata sulla faccia a tutti costoro.

10) I Russi dicono che l’Ucraina sta preparando con l’aiuto del figlio di Biden una bomba sporca, cioè una bomba normale impepata con materiali radioattivi. Possono farlo, speriamo di no come al solito.

11) Gli USA-NATO rimpinzano di nuove bombe atomiche tutta l’Europa. Pure in Italia, ma i pacifinti con l’elmetto del PD si guardano bene dal protestare. Pure in Italia, che pure avrebbe aderito al Trattato di Non Proliferazione che le impedisce di avere armi nucleari. Anche di “ospitarle”, per usare un eufemismo da schiavi leccaculo degli USA.

Quest’anno con i miei studenti ci occupiamo degli aspetti TECNICI, inclusi quelli medici, di cosa potrebbe capitare se questi irresponsabili, criminali, pervertiti di ogni parte politica, imbelli e dotati di visione simile a quella di una talpa, non la SMETTONO SUBITO.

*Comitato Scienziati contro la guerra

