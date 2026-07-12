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Catanzaro. Danneggiata la Casa del Popolo Thomas Sankara

di Potere al Popolo Catanzaro

Nella giornata dell’8 Luglio, recandoci presso la sede della Casa del Popolo Thomas Sankara di Catanzaro, abbiamo scoperto che la serranda che dà accesso ai locali è stata danneggiata.

In un luogo, sempre aperto alla cittadinanza, che ha visto e vede lo storico impegno delle organizzazioni che hanno dato vita alla Casa del Popolo, da Potere al Popolo, al Fronte Comunista, all’Associazione di Amicizia Italia-Cuba e al Coordinamento Provinciale per la Palestina, tutte impegnate nella lotta politica e culturale contro ogni forma di repressione o prevaricazione anti-democratica, riteniamo che questo gesto non sia frutto del caso.

Siamo consapevoli che gli spazi comunitari e le persone che li animano sono abituati ad atti ben peggiori, che non fermano le loro attività, e per questo motivo confermiamo ancora di più il nostro impegno a rendere vivi spazi di libertà e confronto.

Proprio per questo le nostre attività continueranno già nei prossimi giorni, a partire da oggi. Alle ore 18:00 infatti, il Fronte Comunista presenterà il libro Turismo e Capitale, un volume di ricerca sui dati dello sfruttamento nel settore turistico a cui seguirà una cena sociale e raccolta fondi per i portuali di Salerno di recente licenziati per le loro battaglie contro il traffico di armi.

Le attività politiche continueranno lunedì 20 luglio alle ore 18:30. L’assemblea territoriale di Potere al popolo! Catanzaro invita tutte e tutti a partecipare a un dibattito che ci porterà indietro nel tempo fino a venticinque anni fa.

Accompagnati dalle testimonianze di chi ha vissuto le tristi giornate di Genova nel 2001, ci interrogheremo su come quella storia sia ancora una pagina aperta e ha determinato il periodo storico e politico che stiamo attraversando.

Alla Casa del Popolo “Thomas Sankara” prendono vita tante iniziative politiche, culturali e di mutualismo; piccoli ma indispensabili passi in avanti per rendere questa città un luogo di discussione e di vita libero per tutte le soggettività che la attraversano.

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