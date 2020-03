Campania. De Luca ottiene l’esercito per le strade. Il sogno di tutti gli autoritaristi “dentro”

Alla fine il governo ha accontentato il presidente della Regione Campania De Luca, e invierà l’esercito nelle strade in funzione anti assembramenti.

“Il Presidente Vincenzo De Luca – afferma una nota della Regione Campania riferita dal quotidiano online locale Il Desk.it– ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Vi sarà il contributo delle Forze Armate nei controlli per il rispetto delle ordinanze che hanno l’obiettivo del contenimento del contagio da Covid-19, e ciò avverrà nelle aree che di volta in volta verranno individuate e segnalate nella nostra regione”.

Secondo il governatore “sarà un contributo importante, con grande misura ed equilibrio ma anche con determinazione”.

La Campania anticipa, forse, una misura nazionale. “Non è possibile – aggiunge De Luca – estendere il servizio all’intero territorio italiano, ma vi sono aree in cui è necessario dare un segnale di fermezza e anche di repressione rispetto a comportamenti irresponsabili”. Resta da capire quali siano questi comportamenti vista che la gente si sta adeguando con rigore alle disposizioni contro l’emergenza coronavirus.

In realtà per un autoritario seriale come De Luca questo è l’avverarsi di un sogno, lo stesso che il filosofo e psicoanalista Benasayag ha spiegato in una intervista pubblicata anche sul nostro giornale: “Una epidemia è il sogno di ogni tiranno. Tutti obbediscono di propria volontà”

