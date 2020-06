Potere al Popolo, parte il percorso per le Regionali

Sabato 20 giugno alle 18:00 ci vediamo all’Ex Opg Je So Pazzo per costruire insieme il percorso elettorale per le Regionali di fine settembre!

Non possiamo rimanere fermi mentre si prepara l’ennesimo disastro sulla nostra pelle e sui nostri territori. La situazione per le prossime elezioni regionali infatti è terribile. Da un lato abbiamo la destra di Salvini, quello che odiava il Sud, e di Forza Italia, dei Cesaro e dei loro rapporti con i clan camorristici.

Da un altro abbiamo De Luca, il suo pessimo operato di questi anni, il clientelismo, il suo sprezzo per le regole democratiche, il suo imbarcare in coalizione pezzi di Forza Italia e il trio De Mita, Pomicino, Mastella, vecchi democristiani della Prima Repubblica, nel 2015 candidati con Caldoro…

Infine, abbiamo i Cinque Stelle, che hanno dimostrato di essere inaffidabili per ogni cambiamento. Tante chiacchiere e pochi fatti, si sono alleati con i nemici del Sud, la Lega, per poi saltare con l’odiato PD come se niente fosse.

Tutto questo ceto politico scrive alla stampa, rilascia dichiarazioni, si riunisce nelle stanze e lancia nomi, attacchi, ingiurie, tutto ma proprio tutto tranne quello che dovrebbe fare la Politica: costruire proposte e visione per i nostri territori già devastati dall’inquinamento, dalla mancanza di lavoro e prospettive, dagli sprechi di soldi pubblici, dagli innumerevoli problemi e scandali che riguardano la gestione sanitaria regionale.

Noi non vogliamo rassegnarci a questa miseria, vogliamo che la parte migliore della Campania scenda in campo!, vogliamo che la parte migliore della Campania scenda in campo! In questi mesi siamo stati vicini a tante lavoratrici e lavoratori che lottano per il lavoro, a tanti comitati che difendono l’ambiente, ad associazioni che si fanno in quattro per sopperire a questa carenza della politica…

Pensiamo che tutte queste energie debbano mettersi insieme e trovare una rappresentanza!

Per questo sabato 20 giugno ci vediamo all’Ex Opg: vogliamo costruire una campagna elettorale diversa, scegliere insieme le candidature per Napoli e provincia, organizzarci per portare una voce popolare nel Consiglio Regionale!

Per questo chiunque voglia può inviarci proposte tematiche e proposte di candidatura scrivendoci a poterealpopolo.na@gmail.com entro il 18 giugno, proposte che valuteremo poi insieme in assemblea.

La nostra partecipazione si costruisce da sempre innanzitutto con il confronto collettivo, con il protagonismo delle persone. Non avremo poltrone da promettere, ma abbiamo il cuore, la testa e le gambe che ogni giorno ci fanno avanzare sui territori al fianco delle lotte dei lavoratori, in difesa del patrimonio e dei servizi pubblici, della trasparenza, della bellezza che ci circonda per combattere lo sfruttamento, la corruzione, le mafie e il malaffare.

Partecipa anche tu, ci vediamo sabato alle 18:00!

