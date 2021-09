Napoli Nord. Il 26 Settembre riempiamo le strade per difendere la nostra Terra

Nei territori dell’Area Nord di Napoli – Agro Aversano, Terra di Lavoro – sono più di 30 anni che gli abitanti chiedono giustizia ambientale.

Sin dai primi anni ’90 , con l’esplodere dell’emergenza ambientale, e in seguito con le testimonianze di esponenti di clan camorristici, è stato chiaro che i terreni in queste zone erano stati fortemente compromessi, spesso irrimediabilmente, dalle sostanze tossiche sversate illegalmente.

Una attività criminale da cui non sono estranee le grandi aziende del Nord e le loro filiere produttive le quali hanno violentato i nostri territori e l’insieme della nostra vita.

A questo si aggiunge una totale mancanza di una strategia di attacco e di controllo da parte dello Stato e di tutte le amministrazioni locali, che negli anni, hanno saputo solo trascinare i provvedimenti di emergenza in emergenza, sempre insufficienti e senza mai avviare una corretta pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti.

Non sarà un caso che tutti i cosiddetti “Piani Rifiuti e/o Operazioni di Bonifiche” sono sostanzialmente fallite con un enorme spreco di denaro pubblico che ha arricchito faccendieri, speculatori ed affaristi.

Ad oggi, se qualcosa è cambiato è stato in peggio. Piuttosto che bonificare per davvero, si progettano nuovi impianti inquinanti su terreni oramai saturi, perpetuando così un piano di devastazione e desertificazione che compromette ulteriormente l’equilibrio biologico.

A nulla sono valse le pubblicazioni scientifiche che provano la diretta correlazione tra aumento delle malattie tumorali in qualsiasi età e inquinamento ambientale da alterato ciclo dei rifiuti, a nulla sono valse le proteste dei cittadini che in tutti questi anni e in svariate forme, hanno rivendicato il diritto alla salute.



Potere al Popolo Campania è al fianco della popolazione che soffrono questa condizione.

Potere al Popolo Campania sostiene e partecipa alle lotte ambientali da anni.

I nostri compagni sono attivisti sociali di questi movimenti da prima ancora che Potere al Popolo diventasse un organizzazione politica a dimostrazione concreta della continuità del nostro impegno sociale e nelle mobilitazioni territoriali.

Sosteniamo e pretendiamo il diritto alla salute e al lavoro. Rivendichiamo il diritto di vivere in un ambiente sano e quello delle giovani generazioni di crescere e realizzarsi nella propria terra senza dover emigrare.

Chiediamo Bonifiche serie e sotto Controllo Popolare prima ancora della costruzione di qualsiasi impianto destinato nelle nostre zone.

Rivendichiamo una Programmazione a lungo termine della raccolta e un trattamento rifiuti mirata al recupero integrale e non più alla combustione.

25 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO