Campania Popolare: Si parte

Mercoledì 8 ottobre, davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli, è stata ufficialmente presentata la lista Campania Popolare, sostenuta da Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.

A prendere la parola Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo e candidato alla presidenza della Regione, affiancato da Pietro D’Alise per il PCI, Elena Coccia per Rifondazione Comunista e Paolo Bordino, candidato nel collegio salernitano. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi giovani, militanti e cittadini, e si è svolta in un clima ancora di forte coinvolgimento per le meravigliose manifestazioni popolari degli ultimi giorni, vi è infatti una bandiera palestinese, a testimonianza della grande empatia per il martoriato popolo gazawo .

Campania Popolare nasce dall’appello di decine di attivisti, sindacalisti e associazioni indipendenti, con l’obiettivo di costruire un programma politico che metta al centro la giustizia sociale, la sanità pubblica, la dignità del lavoro, la tutela ambientale e la partecipazione democratica.

Granato ha denunciato le alleanze di potere che vedono protagonisti PD e M5S, accusandole di perpetuare le dinastie politiche dei De Luca, Mastella e Cesaro.

In contrapposizione, Campania Popolare si propone come alternativa reale, per ridare voce a chi vive ogni giorno le emergenze dei territori: dalla precarietà lavorativa all’inquinamento, dalla sanità al diritto alla casa.

Della cosiddetta opposizione della Destra poco da dire. Nulla in tutto e per tutto. D’altronde sembrano condividere le scelte politiche di privatizzazione e svendita del patrimonio pubblico attuate fino ad ora da De Luca.

Campania Popolare è un progetto di rottura e di costruzione, che guarda al futuro con coraggio e determinazione. È l’invito a chi non si rassegna, a chi sa che c’è ancora molto da fare e che va fatto.

Si parte.

