Napoli. La chiusura notturna delle Unità di Salute Mentale è un grave arretramento

Con la rimodulazione dei turni, la direttrice, dott.ssa Luisa Russo, ha disposto, a partire dal 1° luglio di quest’anno, la chiusura delle UOSM (Unità Operativa per la Salute Mentale) dell’ASL Napoli 1 dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, compresi i giorni festivi.

Con la firma di questo provvedimento, la dirigente a capo del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL ha di fatto dato attuazione a una decisione grave, contraria a ogni logica di tutela del diritto delle persone affette da disturbi psichici a ricevere cure adeguate da personale specializzato.

Eppure la Legge Regionale della Campania n. 1 del 3 gennaio 1983 aveva delineato un modello di assistenza fondato sulla tutela della salute mentale, sulla continuità delle cure e sulla vicinanza ai cittadini più fragili. Oggi quello spirito viene tradito.

Tutto questo avviene senza che il Presidente della Regione Campania abbia pronunciato una sola parola. Tace di fronte a una decisione che rappresenta un ulteriore arretramento dell’assistenza territoriale rivolta alle persone più fragili.

Per anni la politica regionale si è preoccupata soprattutto del pareggio di bilancio, trascurando la sofferenza concreta delle persone affette da disturbi psichici e delle loro famiglie. Dilungarsi è quasi inutile, perché chi legge conosce bene la realtà dei fatti.

Questo provvedimento rappresenta, di fatto, una dichiarazione di abbandono nei confronti dei sofferenti psichici e dei loro familiari. Tutto questo per risparmiare una manciata di infermieri.

È vero che l’assistenza nelle ore notturne viene demandata al 118, e ci mancherebbe altro che una persona in crisi psichiatrica non potesse rivolgersi al servizio di emergenza. Ma è davvero questa la risposta che si vuole dare? È questa l’idea di assistenza territoriale prevista dalla normativa? Di cosa stiamo parlando?

Siamo di fronte a dirigenti che, pur di conservare le proprie posizioni di comando, finiscono per assumere decisioni che indeboliscono servizi essenziali e colpiscono le persone più vulnerabili.

Noi del Forum Diritti e Salute ci siamo opposti con tutte le nostre forze. Abbiamo cercato di impedire un atto che riteniamo profondamente ingiusto e contrario ai principi di civiltà, di tutela della salute e di rispetto della dignità delle persone. Non ci siamo riusciti. Abbiamo perso questa battaglia, ma il vero sconfitto è l’istituzione Regione Campania, insieme alla maggioranza che la governa.

A tutti loro chiediamo almeno un momento di riflessione e di responsabilità. Perché quando si indeboliscono i servizi di salute mentale non si colpiscono semplicemente dei numeri di bilancio: si colpiscono persone, famiglie e diritti fondamentali.

*Portavoce Forum Diritti e Salute

27 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO