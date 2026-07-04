Fuori i fascisti da Salerno, nessuno spazio di agibilità politica!

L’aggressione fascista dell’altro ieri notte al porticciolo di Pastena, riportata dai giornali a narrazione invertita – il che non stupisce – è un qualcosa di molto più profondo rispetto ad una “rissa tra fazioni”.

È avvenuta infatti durante i preparativi di un’iniziativa – Sporticciolo – che si terrà in questo fine settimana al porticciolo, che vedevano impegnati attivisti e attiviste insieme a operatori e abitanti del quartiere, nell’ambito della battaglia per rivendicare il diritto della cittadinanza a vivere uno degli spazi pubblici più amati della nostra città, e per difenderlo dalle speculazioni dei privati e dell’etablishment di governo locale.

Lo stesso governo con una giunta di “sinistra”, che sotto elezioni viene posta sempre come alternativa alle pericolose derive delle destre, che offre agibilità ai fascisti anche a livello istituzionale nella nostra città, mettendo a disposizione il Salone dei Marmi di Palazzo di cittá per la presentazione di un volume su Falvella, edito da Altaforte, casa editrice di CasaPound, il prossimo 7 Luglio.

Da sempre i fascisti si prestano al gioco dei padroni, aggredendo chi difende gli spazi di tutti. E da sempre le istituzioni gli concedono quest’agibilità. Negli ultimi anni abbiamo visto una sempre più sdoganata legittimazione dei fascisti sul piano istituzionale, con operazioni di revisionismo storico, nelle figure degli esponenti dei governi d’Europa e del mondo, ma soprattutto nelle politiche liberiste di guerra, riarmo, violenza e sempre più forte repressione, messe in atto da governi di centro destra e centro sinistra nello stesso modo.

Esprimiamo la nostra solidarietà agli attivisti e ai cittadini aggrediti.

NESSUNO SPAZIO DI AGIBILITÀ AI FASCISTI!

Non ci faremo intimidire, continueremo a praticare l’antifascismo, continueremo a costruire l’alternativa.

4 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO