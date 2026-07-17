Intervista a Franco Specchio, dell’Anpi Napoli Est

.
.
.
.
.
..
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
.
.
.
.
.
..
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Ci sono tutti gli ingredienti, la rabbia e la disperazione e la mancanza di risposte da parte della Regione...
Alla vigilia dell’inaugurazione della tappa napoletana del G20 AMBIENTE i movimenti di lotta fanno sentire la loro voce. Mentre...
L'emergenza rifiuti sta diventando rivolta sociale mentre scatta l'allarme sanitario. Stamattina i blocchi stradali si estendono dalla...