Napoli. Ucciso sul lavoro e abbandonato per strada

Si chiamava Salvatore Calignano, 61 anni, trovato moribondo e successivamente, morto, sul ciglio di una squallida strada tra Caivano ed Orta di Atella, ai confini delle province di Napoli e Caserta.

Salvatore era uno dei tantissimi lavoratori edili reclutato dalla infinita filiera del “lavoro nero/grigio” che, da decenni, prospera in quelle zone.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica degli avvenimenti, ma Salvatore è l’ennesimo caso di omicidio sul lavoro che si tende ad occultare.

Come già è capitato in altre vicende si è ripetuta l’infame modalità di abbandonare un ferito grave o, addirittura, il cadavere di una vittima di questo schifo di lavoro cercando di nascondere le evidenti responsabilità.

Ciò che è certo – dopo tale ennesimo atto di una autentica strage quotidiana – è la ferocia e la disumanità che si determina attorno queste vicende.

Non è il primo caso, né in Campania è né altrove, e, purtroppo, non sarà l’ultimo.

Ancora una volta dovrà essere un rinnovato protagonismo operaio ad imporre un deciso Stop a questo massacro.

Sul versante delle tutele della salute, dei diritti sociali e della vita delle lavoratrici e lavoratori dovrà intervenire la forza, la vigilanza e una adeguata iniziativa politica e sindacale.

4 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO