I danni del People Mover li paghino Lepore, Merola e il Pd

Disastro People Mover, i danni li paghino i responsabili: Merola, Lepore, Bonaccini

Stamattina abbiamo svolto un volantinaggio davanti all’ingresso del People Mover per denunciare il disastro annunciato di una grande opera inutile, come segnalato da anni dai comitati e dai cittadini.

Ma anche per dare un nome ai responsabili di questo disastro, a partire dall’ex-sindaco Merola sotto cui questo progetto fallimentare è stato sviluppato (dopo l’avvio nella giunta Cofferati), per arrivare al neo-sindaco Lepore che con le sue “parole di fuoco” contro Marconi Express cerca di fare dimenticare di essere stato in giunta negli ultimi dieci, sostenendo anche lui l’opera.

E infine la Regione con il suo presidente Bonaccini, che ha gentilmente donato 27 milioni a fondo perduto, ennesimo esempio di fondi pubblici regalati ai privati.

Il balletto delle dichiarazioni oggi appare assolutamente inutile e fuori tempo. Dovrebbe essere normale che i “mancati introiti” del People Mover non fossero finanziati con fondi pubblici, a maggior ragione se derivano da malfunzionamenti derivanti dalla gestione di Marconi Express.

L’attuale giunta, in piena continuità con quelle precedenti, deve spiegare alla città perché hanno firmato questi contratti, con cui si impegnano i fondi pubblici a coprire le perdite private.

E deve spiegare perché hanno portato avanti un progetto per il quale, come pubblicato recentemente sui giornali, già nei contratti di 10 anni fa si prevedevano rotture e fermi ogni 4 giorni!

Dato che la Procura ha aperto un’indagine, devono essere indagate a fondo le responsabilità politiche e legali di chi ha approvato e firmato quei contratti.

La battaglia contro il People Mover continua, insieme a quella per le grandi opere inutili già in cantiere, dal Passante (da cui cade il velo “green”) alla Linea Rossa del tram, prossimo disastro annunciato dopo il Crealis, il Civis e il People Mover.

Continueremo a batterci affinché nemmeno un altro euro pubblico venga pagato a Marconi Express, e che si imputino a Merola, Lepore e Bonaccini le loro responsabilità.

