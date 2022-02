Bologna. “Fuori i fascisti dai quartieri e dalle scuole!”

Sabato 12 febbraio i fascisti di Azione Studentesca scenderanno in piazza qui a Bologna per una fiaccolata in memoria delle vittime delle foibe, con il lasciapassare dell’amministrazione PD che ancora una volta dimostra l’antifascismo di facciata che porta avanti: i fascisti vanno bene se non manifestano in centro, ma dandogli il permesso sbandierare la loro propaganda fatta di odio ed intolleranza nelle periferie, dandogli una concreta possibilità di radicamento.

Come studenti che si rivendicano direttamente i valori dell’antifascismo militante non ci stiamo, e per questo chiamiamo a raccolta tutti gli studenti bolognesi questo Sabato alle ore 15 al Giardino Norma Cossetto, per bloccare il presidio di Azione Studentesca.

Non possiamo accettare che a Bologna, città medaglia d’oro alla Resistenza, città che ha visto migliaia di ragazzi e ragazze lottare e morire per combattere le barbarie nazifasciste, dei fascisti vengano tranquillamente lasciati manifestare.

Non possiamo accettare neanche che, utilizzando lo spauracchio delle foibe, si continui a portare avanti revisionismo e rivalutazione storica di quello che è stata l’occupazione italiana dei Balcani, ovvero quattro anni di stragi, torture, stupri, violenze e deportazioni perpetuate dalle milizie nazifasciste ai danni della popolazione slava.

È necessario per noi giovani raccogliere il testimone dell’esempio storico che quei ragazzi partigiani ci hanno indicato: oggi è quindi necessario portare avanti quel vento della Resistenza, che soffiava per un mondo radicalmente diverso.

Consapevoli che l’antifascismo sia diventato negli anni una bandiera da sventolare per la sinistra istituzionale in completa ipocrisia rispetto alle politiche che porta avanti; porteremo in piazza un antifascismo di rottura, giovane e militante, ribadendo la necessità di difendere i quartieri e le scuole dalla proliferazione di ipotesi fasciste.

di seguito link su Instagram: https://www.

10 Febbraio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO