Potere al Popolo a fianco dei lavoratori della ISS alla Philip Morris

Gli attivisti di Potere al Popolo ieri hanno portato la loro solidarietà ai lavoratori e le lavoratrici della ISS (cooperativa in appalto presso la Philip Morris), organizzati dall’USB Bologna, che hanno dichiarato uno sciopero ad oltranza per ottenere aumenti salariali, a fronte di stipendi che in alcuni casi non arrivano nemmeno a 1000€ al mese.

In Emilia-Romagna, che ci viene venduta come una regione d’eccellenza, in una grande multinazionale i lavoratori vengono tenuti con paghe da fame. Anche nelle regioni più ricche aumenta la disuguaglianza e aumenta la povertà, pure tra i lavoratori.

Oggi 23 giugno Potere al Popolo aveva proprio chiamato una giornata di mobilitazione per il salario minimo di 10€ l’ora, una battaglia che continuiamo a portare avanti anche grazie alle lotte dei lavoratori e dei sindacati che si battono per migliori condizioni di lavoro e di salario.

