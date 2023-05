SOS Emilia Romagna. L’Usb in campo con fondi, materiali e squadre di volontari

In questi giorni come sindacato USB abbiamo lanciato la “Brigata sindacale di solidarietà” per aiutare concretamente le popolazioni colpite dall’alluvione. Una operazione di solidarietà che stiamo coordinando con i delegati delle zone della Romagna e con le altre realtà e associazioni impegnate sui luoghi del disastro.

Per partecipare alle brigate di solidarietà e per informazioni scrivere a emiliaromagna@usb.it indicando i propri recapito telefonico e disponibilità.

Attiviamo anche un ulteriore punto di raccolta materiali utili presso la sede regionale USB in Via Saffi 69 a Bologna (da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00). Servono soprattutto: stivali, guanti, vanghe, scopettoni, tiraacqua, raschiafango, alcool e prodotti pulizia.

Per la raccolta fondi per le attività di soccorso e solidarietà è disponibile il seguente conto corrente:

IT92K0538702403000035346191

intestato a USB Confederale Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale: emergenza alluvione Romagna .

La priorità è quella di aiutare le popolazioni e far rientrare le persone nelle proprie abitazioni in sicurezza, ma dobbiamo pensare alle ricadute sull’economia: diversi i settori in ginocchio, dall’agricoltura all’industria passando per il turismo, con ingenti danni alle strutture balneari mentre la stagione turistica alle porte, con miliardi di euro di PIL compromessi a causa di un evento meteorologico estremo.

Per questo alle nostre azioni concrete si accompagna, con ancora più forza, la nostra richiesta, inviata a governo nazionale e regionale, di tutela per le popolazioni colpite a partire da garantire la continuità salariale e reddituale, questo vale tanto per i settori contrattualizzati quanto per i settori di lavoro atipico fortemente presenti nel commercio, nel turismo nella ristorazione e nel terzo settore.

L’entità dei danni aggrava la condizione dei settori sociali economicamente più esposti, chiediamo quindi interventi anche sul piano fiscale, delle tariffe, dei prezzi e sull’abitare, tanto con il blocco di affitti, mutui e degli sfratti.

USB Emilia Romagna

23 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO