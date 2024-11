Bologna. Antifascisti e Federico Serra contestano Salvini (e Meloni)

Oggi al quartiere Pilastro abbiamo contestato la passerella elettorale della Destra, mentre si sta scatenando la filiera della repressione. E lo s’è visto plasticamente anche oggi, con decine di agenti antisommossa schierati davanti a un evento da cui la stessa Meloni ha dato forfait. E lo si vede col tentativo di criminalizzare la protesta “No Meloni Day” organizzata dalle studentesse e dagli studenti di Cambiare Rotta e OSA.



Durante la contestazione Federico Serra ha detto: “Quello che è successo a Bologna sabato è la conseguenza di decenni di politiche antisociali su cui possono provare a guadagnare terreno di neofascisti, sia dei gruppi extra parlamentari sia dei partiti di governo.



Ci sono grandi responsabilità del PD e dei suoi alleati, che da anni gestiscono l’ordine pubblico a Bologna tramite il Patto Lepore-Piantedosi. Non ci si può stupire se il governo più a destra della storia repubblicana lascia spazio ai gruppi neofascisti, quando i sindaci del PD chiedono a gran voce l’intervento dei militari in piazza XX settembre a Bologna, al Gran Reno a Casalecchio, e ovunque ci siano problemi sociali che le giunte locali non riescono più a gestire furia di tagli e appalti.“

