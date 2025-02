Bologna. Interrotto evento della Leonardo all’università

Oggi mercoledì 5 febbraio abbiamo contestato e interrotto l’evento ITASEC 2025 sulla Cyber Security, ospitato dall’UniBo, in collaborazione anche con l’azienda Leonardo.

L’UniBo decide ancora di promuovere un evento con una azienda che produce solo morte e distruzione, per di più, durante la Settimana STEM, a dimostrazione dell’asservimento della scienza alle esigenze di mercato e della guerra, nel contesto odierno.

Ma le aziende belliche non avranno lunga vita finché gli studenti si continueranno ad organizzare. Ricordando la scelta di Pisa, prima università a rifiutare di finanziare attività con l’industria bellica, noi lo ribadiamo forte e chiaro: VOGLIAMO UNA SCIENZA PER I POPOLI NON PER LA GUERRA! FUORI LA GUERRA DALL’UNIVERSITÀ, FUORI LEONARDO DA UNIBO!

