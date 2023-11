La fuga di notizie di Wikileaks rivela il piano di pulizia etnica di Israele

Secondo la fuga di notizie, il 13 ottobre, una settimana dopo l’attacco di Hamas, i servizi segreti dello Stato di Israele hanno pubblicato un documento segreto di 10 pagine che descrive in dettaglio un piano per lo sfollamento forzato della popolazione palestinese dalla Striscia di Gaza al nord del Sinai.

“La guerra all’interno della Striscia di Gaza sarà dura e lunga, ma siamo preparati. Questa è la nostra seconda guerra di liberazione. Lotteremo per proteggere il Paese. E lo faremo via terra, mare e aria. Elimineremo il nemico sopra e sotto terra. Nessuna pietra verrà lasciata intatta ”.

Con queste parole il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato il 28 ottobre che le truppe israeliane sono entrate a Gaza e che i carri armati dell’esercito sono entrati nella Striscia. L’invasione di terra era iniziata.

L’esercito israeliano ha affermato che sta espandendo le operazioni militari di terra nel nord di Gaza “lentamente e meticolosamente” e che l’obiettivo è distruggere le posizioni strategiche di Hamas nell’area: tunnel sotterranei, arsenali di armi e piattaforme di lancio di razzi.

Tuttavia, questa operazione “lenta e meticolosa” non è affatto un intervento chirurgico contro Hamas, bensì un genocidio contro un intero popolo. Case, scuole, ospedali e perfino campi profughi vengono automaticamente considerati potenziali centri operativi di Hamas e vengono distrutti.

È successo con il bombardamento dell’ospedale Al Ahli, che ha causato più di 500 morti e centinaia di feriti, ed è successo ancora martedì scorso con l’attacco a Jabalia, il più grande campo profughi della Striscia di Gaza.

Il bombardamento delle campagne ha lasciato un enorme cratere e distrutto interi isolati di case. Secondo le autorità di Gaza, centinaia di persone sono morte o sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti.

Le vittime sono state portate al vicino ospedale indonesiano dove sono state curate. Tuttavia, il direttore dell’ospedale ha avvertito i giornalisti di Al-Jazeera che non avrebbero saputo per quanto tempo avrebbero potuto operare a causa della scarsità di forniture e delle interruzioni di corrente.

Come abbiamo detto, Jabalia è il più grande campo profughi di Gaza. Ha iniziato a funzionare dopo la Nakba del 1948 e, secondo i dati delle Nazioni Unite, ospita circa 116.000 persone nei suoi quasi 1,5 chilometri quadrati.

Le autorità israeliane hanno giustificato l’attacco al campo profughi di Jabalia nello stesso modo in cui avevano giustificato (nella prima versione) l’attacco all’ospedale di Al Ahli: “si trattava in realtà di un centro operativo segreto di Hamas”.

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha accusato il leader di Hamas Yahia Sinwar della morte di civili nel bombardamento del campo profughi e lo ha accusato di usarlo come “scudo umano”.

Ma la verità è che quella in corso a Gaza non è la lotta contro un gruppo terroristico, bensì un genocidio contro un intero popolo – i palestinesi – per espellerlo dal territorio in cui abita – Gaza – e poterlo occupare. Ed è proprio ciò che conferma l’ultima fuga di notizie resa pubblica da Wikileaks.

Nella prima, la popolazione civile della Striscia di Gaza doveva essere “sfrattata a sud” mentre gli attacchi dell’aeronautica israeliana si intensificavano nella parte settentrionale della Striscia.

“Civili di Gaza, evacuate la città a sud per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie, e state lontani dai terroristi di Hamas che vi usano come scudi umani. Nei prossimi giorni l’esercito opererà in modo significativo in città. Verranno compiuti grandi sforzi per prevenire danni ai civili”.

Questo è stato il messaggio che le autorità israeliane hanno trasmesso il 13 ottobre alla popolazione civile di Gaza. Con questo avviso, diffuso attraverso volantini, radio, messaggi mobili e Internet, è stato dato un ultimatum a 1,1 milioni di persone affinché si trasferiscano nel sud della Striscia.

Nella seconda fase, secondo la fuga di Wikileaks, inizierebbe l’ingresso via terra delle truppe israeliane nella Striscia. Questa fase, precisa il documento, porterebbe alla “pulizia dei bunker sotterranei di Hamas” e comporterebbe l’occupazione da parte dell’esercito dell’intera Striscia di Gaza, da nord a sud.

Come abbiamo detto, l’invasione di terra e lo spiegamento di truppe e carri armati israeliani a Gaza è stata annunciata il 28 ottobre dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: completata la seconda fase del piano dei servizi segreti israeliani.

E infine, la terza e ultima fase consisterebbe nella creazione di corridoi umanitari e tendopoli nel nord del Sinai, che il documento trapelato chiama “città”, per accogliere la popolazione palestinese sfollata.

“Verrà creata una zona sterile di diversi chilometri all’interno dell’Egitto”, si legge nel documento, che ospiterà i profughi, ai quali non sarà consentito in nessun caso di ritornare alle loro case o alle attività precedenti.

Il documento sottolinea inoltre che il trasferimento “produrrebbe risultati strategici positivi a lungo termine” e indica che, per realizzarlo, è necessaria la collaborazione di paesi terzi, soprattutto degli Stati Uniti.

Il piano prevede cioè l’espulsione di un’intera cittadina verso una zona deserta e inabitabile di un Paese terzo.

Per quanto scioccante possa sembrare, l’espulsione della popolazione palestinese nel Sinai è già stata difesa pubblicamente dai più alti livelli della politica israeliana. È successo il 15 ottobre, due giorni dopo la data del documento trapelato.

L’ex ministro degli Esteri ed ex ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Danny Ayalon, in un’intervista ad Al-Jazeera ha dichiarato quanto segue: “Questo è pianificato. Le spese sono enormi e lo spazio quasi infinito nel deserto del Sinai. Sai? Prepareremo le infrastrutture delle tendopoli con cibo e acqua”.

Il presentatore gli chiede stupito se sta suggerendo che i palestinesi dovranno stabilirsi in Egitto.

Al che l’ex ministro israeliano risponde: “Naturalmente, e l’Egitto non avrà altra scelta che accettare, si tratta di salvare vite umane”. Vite che le truppe israeliane stanno distruggendo… “Non si limiti a sorridere, signore”, gli dice il presentatore.

Stai dicendo che aprirai loro un corridoio per andare in Egitto? “Li stanno bombardando, dicono che vogliono salvarli e non permettono loro di entrare?”, ha chiesto il presentatore di Al-Jazeera all’ex ministro israeliano.

“Non sto sorridendo, sto piangendo nel mio cuore”, risponde l’ex alto funzionario israeliano.

Bombardamento e distruzione di Gaza, espulsione e spostamento forzato della sua popolazione civile in Egitto con l’argomento della “evacuazione umanitaria” e dello stabilimento permanente di coloni israeliani nel territorio palestinese.

I documenti trapelati da Wikileaks rivelano che è in corso una seconda Nakba, meticolosamente preparata e organizzata dallo Stato di Israele.

* da https://diariored.canalred.tv/ del 09/11/2023

