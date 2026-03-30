Bologna. Vittoria al Minghetti: noi non ci arruoliamo!

Fermato il corso straordinario con l’Accademia militare di Modena – Fuori esercito e propaganda di guerra dalle scuole!

Attraverso uno sciopero della prima ora al Liceo Minghetti abbiamo portato il nostro dissenso alla vicepresidenza contro l’inaccettabile proposta di “formazione” con l’Accademia Militare di Modena, riuscendo a bloccare il corso: nessuna classe aderirà al progetto.

Questa è una grande vittoria, che dimostra come studenti e studentesse rifiutino la prospettiva della guerra e dell’arruolamento con la proposta della leva militare obbligatoria e si oppongano alla militarizzazione della scuola.

Mentre aumentano i corsi e i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e di Orientamento tenuti da militari e forze dell’ordine, finalizzati a prepararci a un presente e un futuro di guerra, noi studenti abbiamo ribadito che la scuola deve emancipare e non prepararci a un futuro di miseria.

Le provocazioni fasciste e l’attacchinaggio fuori da scuola non ci hanno fermato: lo dimostra il risultato ottenuto oggi, impedendo che le classi aderissero al progetto e respingendo l’ingresso dei militari nella nostra scuola.

Continueremo a opporci alla propaganda della leva e della guerra, affinché le nostre scuole non siano terreno di indottrinamento ideologico ma luoghi di formazione critica.

NOI NON CI ARRUOLIAMO!

30 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO