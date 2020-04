Roma, “Bonus affitto”: da oggi si possono presentare le domande

L’Asia Usb mette a disposizione i propri sportelli per informazioni e per l’assistenza alla compilazione della domanda. In fondo, l’elenco delle sedi e gli orari.

In “Bonus affitto” è un provvedimento straordinario finanziato dalla Regione Lazio per il 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19 (12 mln su Roma e 9 mln per le altre provincie).

Prevede il contributo fino ad un massimo del 40% del canone a chi in un trimestre non ha superato il reddito di 7.000 euro lordi, che nel 2019 non ha avuto un reddito familiare superiore ai 28.000 euro lordi e che in questi ultmi tre mesi (23 febbraio 31 maggio) abbia avuto una riduzione nello stesso periodo del 2019 superiore al 30%.

Quindi sono esclusi tutti coloro che sono disoccupati o che non hanno queste condizioni. Le domande possono essere presentate da chi è in affitto presso i privati e dagli inquilini che abitano negli alloggi pubblici.

La campagna nazionale “Blocco affitti e utenze – soldi subito!”

L’Asia Usb lo ritiene un prevedimento restrittivo e insufficiente e invita gli inquilini colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia (famiglie, single, studenti fuorisede e precari) a continuare la battaglia con la Campagna Nazionale per il blocco degli affitti e delle utenze promossa dal nostro sindacato e dalla Rete giovanile nazionale Noi Restiamo.

Per chi vuole chiedere questo contributo mette a disposizione per l’informazione sui requisiti e assistenza per la compilazione, mettiamo a disposizione le nostre sedi riaperte che elenchiamo si seguito.

Si può anche telefonare e prendere appuntamento per evitare assembramenti, nel rispetto delle disposizioni imposte per fermare la diffusione della pandemia.

Elenco sedi aperte, con orari e contatti

Cinecittà – Viale dei Consoli 61-63 tel. 067615437, da lunedì a venerdì 9,00-13,00 / 14,30-17,30

Casilina Torre Maura – Piazzale Paradisee 3 tel. 3389018569, lunedì e giovedì 16,30-19,00

Prenestina Ponte di Nona – Via della Riserva Nuova 61 tel. 0622440647, mercoledì e venerdì 16,30-18,30

Tor Bella Monaca – Via dell’Archeologia 55 tel. 062009428, martedì e venerdì 9,30-12,30 / 14,30-17,30 / lunedì e mercoledì 14,30-17,30

Tiburtina San Basilio – Via Carlo Tranfo 36 tel. 064115244, martedì 10,00/13,00 – 16,30/19,00 venerdì 16,30/19,00

Tiburtina Casal Bruciato – Via Sebastiano Satta 7 tel. 3405001276, mercoledì 16,30-18,00

Laurentino – Via Ignazio Silone 185 (rotonda 6° ponte) tel. 3382314763, venerdì 17,00-19,00

Primavalle Quartaccio – Via Podere Fiume 61 tel. 3925684608, mercoledì 10,00-13,00 / giovedì 16,00/19,00

Nomentano Tufello – Via Monte San Vicino 9 tel. 3294367419, lunedì e mercoledì 16.30-19.30

Prenestina Quarticciolo – Via delle Ciliegie 217 tel. 062153110, mercoledì 17,00-19,00

Flaminia Prima Porta – Via Offalengo snc tel. 3382314763, lunedì 17,30-19,00

Ottavia – Via Ipogeo degli Ottavi 86 tel. 0630811121, mercoledì 11,00-13,00 / 14,00-18,00

Monteverde Donna Olimpia – Via Paola Falconieri 6 tel. 3661053362, mercoledì 16,00-18,30 / giovedì su appuntamento

Corviale – Via Mazzacurati 89 tel. 3661053362, martedì 16,00-18,30

