Roma. Pacchi alimentari alle famiglie di San Basilio

Con il Centro popolare San Basilio stiamo distribuendo pacchi alimentari a 50 famiglie del quartiere.

Ogni giorno però arrivano nuove richieste e la solidarietà popolare dal basso non può bastare. Non c’è più tempo, non si può più aspettare.

La cassa integrazione non arriva, i buoni spesa sono in assurdo ritardo, tanti e tante di noi non riescono a riempire il frigorifero, a pagare l’affitto e le bollette. Non possiamo essere invisibili.

Per questo abbiamo deciso di fare una piccola dimostrazione, rispettando le misure sanitarie e di sicurezza.

Distanti un metro l’uno dall’altro, con i cartelli in mano, vogliamo metterci tutti e tutte insieme alla Balena e farci vedere. Perché i costi di questa crisi non li possiamo pagare noi, i lavoratori e le lavoratrici, chi già prima faticava ad arrivare a fine mese.

Questa piccola dimostrazione si è tenuta stamattina in piazza Recanati, alla Balena.

Le foto sono di Patrizia Cortellessa

