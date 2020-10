Roma. Non passa la delibera sull’internalizzazione degli Aec. Potere al Popolo: “E’ una vergogna!”

Dopo oltre due anni di attesa il Consiglio Comunale ha votato e bocciato la delibera di iniziativa popolare presentata dai lavoratori Aec nell’estate del 2019.

Ci sono stati 12 voti favorevoli e 23 astenuti, tra cui gli esponenti del Partito Democratico e la maggioranza del Movimento 5 stelle.

“Con questo voto,” commentano i militanti di PaP che sin dall’inizio sostengono il Comitato Romano Aec, “l’assemblea capitolina ha di fatto confermato le politiche di privatizzazione e interessi privati che hanno caratterizzato il nostro paese e il comune di Roma, nelle sue gestioni precedenti”.

Gli assistenti educativi culturali richiedevano il riconoscimento della loro dignità lavorativa e di uscire dall’eterno precariato che vivono, da quando sono subordinati alle cooperative.

Con la raccolta di più di 12.000 firme di cittadini e il parere positivo di 6 municipi, i lavoratori e le lavoratrici che nelle scuole assistono gli alunni e le alunne disabili, richiedevano la creazione di un’azienda speciale comunale e l’assunzione di chi sta lavorando.

“Votando no a questa delibera il comune di Roma non ha solo perpetrato le politiche degli ultimi 20 anni,” aggiungono i militanti di Pap, “ma ha anche dato un chiaro segno della loro lontananza dalle istanze popolari e dell’indifferenza nei confronti delle condizioni dei lavoratori.

Potere al popolo che ha sostenuto la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici, continuerà a sostenere la battaglia per l’internalizzazione. Perché come conclude uno dei militanti “il lavoro è tale solo se è degno”.

