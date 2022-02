Roma. Piani di Zona allo sbando!

Cittadini sequestrati nel proprio quartiere! Quartieri privi di opere di urbanizzazione (strade, ponti, scuole, etc.) che gli operatori avrebbero dovuto realizzare per legge con i soldi dei cittadini. Oltre alle truffe sui costi gonfiati praticati sugli immobili si è costretti a vivere in quartieri “dormitorio”. Chi copre la truffa dei Piani di Zona?