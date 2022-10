Roma. L’Adidas non paga i salari. Azione di protesta davanti allo store

Nel 2021 Adidas ha registrato un utile netto di oltre 2,3 miliardi di dollari, nonostante ciò l’azienda si rifiuta di pagare alle lavoratrici di otto fabbriche sue fornitrici in Cambogia, 11,7 milioni di dollari di salari che spettano loro per i primi 14 mesi della pandemia.

Per questo oggi siamo davanti al negozio di via del Corso per fare sentire la nostra voce in solidarietà a queste lavoratrici e rilanciare la campagna internazionale “Pay your workers”.

Lottare contro lo sfruttamento di queste lavoratrici significa lottare anche contro il nostro sfruttamento e ci riconduce al tema molto più grande della lotta contro il capitalismo, un sistema che tratta le persone come prede in ogni angolo del pianeta lasciandole alla mercé del padrone di turno a prescindere se sia una multinazionale o meno.

29 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO