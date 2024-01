Venerdi un blitz di attivisti solidali con la Palestina ha dato vita ad una azione di denuncia al centro commerciale Maximo sulla via Laurentina. Preso di mira Mcdonald’s per la sua attività commerciale negli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata da Israele. Nessuna tregua per le Aziende occidentali che collaborano con i sionisti per il mantenimento dell’apartheid.

6 Gennaio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO