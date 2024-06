Roma. Solidarietà agli studenti aggrediti dai fascisti, nessuno spazio a chi li legittima

È ormai ovvio ed evidente che nel paese i fascisti siano sempre più sdoganati; lo vediamo in Italia in cui sono al governo, supportati dalla politica europea e dai liberali, mentre in Europa vengono sempre più legittimati anche i nazisti, come vediamo con l’invio di armi al battaglione azov.

Due giorni fa infatti, un gruppo di studenti è stato aggredito da casapound nei pressi di Colle Oppio, dimostrando che i fascisti si sentono legittimati dalla classe politica cercando di creare un clima di terrore in linea con la repressione e il clima di guerra del governo Meloni.

Esprimiamo quindi la nostra solidarietà agli studenti aggrediti e ribadiamo che per i fascisti non c’è nessuno spazio, e che condanniamo non solo ogni forma di fascismo, ma anche chi lo sdogana e gli da spazio con il silenzio, le politiche di guerra e la finta opposizione, come fa il centrosinistra.

Noi non abbiamo paura, ci faremo trovare sempre dalla parte giusta della barricata, quella dell’antifascismo reale e militante, privo di retoriche istituzionali, figlio della resistenza, senza arretrare di un passo.

PaP Roma

Mandiamo la nostra solidarietà ai due studenti che ieri sera sono stati aggrediti da un gruppo di fascisti nei pressi di Colle Oppio.

Quello a cui assistiamo è un processo di sdoganamento dei fascisti fatto ad ogni livello. Negli spazi istituzionali, che vedono le aule parlamentari di tutta Europa dare spazio ai fascisti e al revisionismo storico (dal centrodestra così come dal centrosinistra), negli organi della rappresentanza studentesca e d’ateneo che accettano e legittimano le organizzazioni giovanile neofasciste, fino allo Stato che accetta che gli squadristi vengono a provocare e fare aggressioni davanti alle scuole e nelle strade.

Il Governo Meloni di “fascisti dentro” favorisce l’uscita dalle fogne di questi topi che già sono legittimati a livello internazionale dall’Occidente “democratico”, vedi battaglione Azov in Ucraina.

Crediamo sia inaccettabile che negli ultimi anni sia stato concessa libertà di azione ai fascisti e che siano stati accettati all’interno della dialettica democratica. Sappiamo che la lotta ai fascisti sta nell’antifascismo militante, nel togliere ai fascisti ogni spazio di agibilità nelle scuole, nelle università e negli organi di rappresentanza.

Nessuno spazio ai fascisti!

Cambiare Rotta – OSA

