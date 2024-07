Roma. Giovedi 8 ore di sciopero nei trasporti per la sicurezza sul lavoro

USB e ORSA TPL sono da tempo impegnate per la sicurezza del lavoro, in primo piano anche nelle procedure di raffreddamento che stiamo portando avanti in Atac. USB, a livello nazionale, è anche promotrice di una legge che prevede l’inserimento del reato di omicidio sul lavoro nel codice penale.

Oggi, venuti a conoscenza del grave incidente accaduto a un nostro collega di Tor Vergata, oltre a essere al fianco dei familiari, siamo a indire una azione di sciopero di 8 ore.

Perché a prescindere dalle dinamiche dell’incidente non è accettabile che non si torni a casa dopo una giornata di lavoro. E sono purtroppo ancora tante le situazioni di insicurezza che continuiamo a denunciare quotidianamente.

LA SICUREZZA È UN DIRITTO: SCIOPERO DI 8 ORE GIOVEDI 4 LUGLIO IN ATAC, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 16:30

