Roma. Che fine ha fatto il centro culturale popolare di Tor Marancia?

NOI abitanti di Tor Marancia e Associazioni operanti nel quartiere, solleviamo alcune preoccupazioni riguardo il Centro Culturale Popolare che dovrà sorgere nel nostro quartiere.

Sono passati più di 6 anni, da quando abbiamo proposto, approvato tramite una consultazione popolare e poi progettato attraverso un processo partecipativo, la realizzazione di un Centro Culturale Popolare a Tor Marancia, nell’area dell’ex Scuola Mafai, ma ad oggi, in quello spazio regna ancora l’abbandono.

Vi ricordiamo che il Centro Culturale Popolare di Tor Marancia è l’unica opera di urbanizzazione primaria che insiste nel quartiere, come compensazione alla massiccia costruzione di complessi edilizi privati in piazza dei Navigatori e viale Giustiano Imperatore.

I fondi destinati alla realizzazione sono stati più volte spostati dal Bilancio Comunale, perfino non sono stati inseriti in quello del 2020-2022 e che la cittadinanza e il Municipio ne hanno dovuto reclamare più volte la presenza, con buon esito..

Non accettiamo i ritardi che si sono accumulati: oltre un anno per la proclamazione del vincitore del concorso, ossia tre volte il tempo indicato nel bando, e non accettiamo che dopo più di due anni, dalla proclamazione del progetto vincitore, non sia stato ancora assegnato l’incarico per il piano di fattibilità tecnico-economica.

Non accettiamo che il milione di euro, stanziato nel 2024 per la “Demolizione immobile ex scuola viale di Tor Marancia” sia rimasto inutilizzato e che lo scheletro continui a costituire degrado per il quartiere.

Tutto ciò ci lascia profondamente delusi; queste sono le vicende che fanno perdere alle persone la fiducia nella Politica.

Per questo chiediamo a tutte le Istituzioni interessate di assicurare che, nel Bilancio Comunale preventivo 2024-2026, sia garantita l’iscrizione di tutte le somme necessarie al completamento entro il triennio: della progettazione, della demolizione dello scheletro e dell’edificazione del Centro Culturale Popolare di Tor Marancia.

Cordialmente

Comitato Centro Culturale Popolare di Tor Marancia

Associazione Parco della Torre di Tormarancia APS

Scuola Popolare Sciangai

Anpi sezione Martiri delle Fosse Ardeatine

Red Star Press

Casale De Merode Occupato

Io Sono APS

Lettera inviata al Presidente del Municipio Roma VIII, al Sindaco di Roma e della città Metropolitana, al Presidente del Teatro dell’Opera di Roma, all’Assessore alla Cultura di Roma Capitale

