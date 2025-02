Roma. Trump la Palestina non è in vendita. Sabato presidio ad ambasciata Usa

Sabato 8 febbraio manifestazione all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma

Dopo le vergognose e inaccettabili affermazioni del presidente USA Donald Trump continuiamo a denunciare con forza il progetto sionista, ribadendo il nostro supporto incondizionato alla resistenza e al popolo palestinese.

Trump vuole costruire a Gaza la nuova “riviera del Medio Oriente”, deportando la popolazione della Striscia di Gaza in paesi quali Giordania ed Egitto per il compimento del progetto coloniale, e violando quindi qualsiasi norma di diritto internazionale, svariate risoluzioni ONU e minacciando ancora una volta l’autodeterminazione dei popoli.

Questo accade dopo 471 giorni di genocidio che hanno portato alla disturzione della maggior parte delle infrastrutture, delle abitazioni e dei luoghi di vita quotidiana del popolo palestinese, il tutto mentre Israele continua ad impedire ai beni di prima necessità come medicinali e aiuti umanitari di superare i valichi ancora bloccati.

Invitiamo tutti i solidali con la Palestina e la comunità internazionale a schierarsi contro il progetto coloniale sionista, il genocidio e le posizioni del presidente Trump, mettendo al primo posto la dignità del popolo palestinese e rifiutando con forza chi pensa di poter mettere le mani sul futuro della Palestina e dei palestinesi, come vuole continuare a fare l’occidente.

Oggi più che mai è necessario mobilitarsi e costruire solidarietà e lotta contro il sionismo, lo stesso sionismo che mentre bombardava Gaza offriva agli israeliani progetti di ville sul mare da far sorgere sui territori devastati, in linea con la volontà di Trump.

I palestinesi hanno diritto al ritorno, all’autodeterminazione e al rispetto di tutti i loro diritti umani, da quello di decidere per il loro futuro fino al diritto ad assistenza e cure mediche, per questo ribadiamo al presidente Trump che la Palestina non è in vendita.

Ci vediamo in piazza sabato 8 febbraio alle ore 15:00 all’ambasciata USA, fermiamo il sionismo con le resistenze!

