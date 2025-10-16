Roma. Ecoresistenze contesta Calenda, maggioranza e opposizione sulla fissione nucleare

IL NOSTRO FUTURO NON SARÀ A FISSIONE NUCLEARE: CONTESTATI CALENDA, MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

Oggi all’università di Tor Vergata si è tenuta un’iniziativa sul nucleare nella transizione energetica, trasformata nella tribuna elettorale tanto dei promotori del nucleare in Italia (da Azione a Forza Italia) quanto di quella che viene spacciata come opposizione.

Li abbiamo visti accapigliarsi sulla fattibilità di riempire l’Italia di reattori o meno, ma per noi il discorso è chiaro: continuano a chiedersi quale mix energetico sia adeguato ad alimentare questo sistema… noi dobbiamo staccargli la spina!

Basta prendere in giro chi paga sulla propria pelle il costo della crisi climatica: è ora di cambiare radicalmente il paradigma, perché al capitalismo e all’economia di guerra in cui ci stanno trascinando non si sopravvivrà.

16 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO