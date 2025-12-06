Roma. Nein zur wehrpflicht – No alla leva militare!

Solidarietà agli studenti tedeschi in sciopero contro la leva militare!

Italienische Studierende senden ihre Solidarität an die deutschen Studierenden, die gegen die Wehrpflicht streiken. Die europäische Jugend will keine Zukunft des Krieges!

Italian students send their solidarity to German students on strike against military conscription. European youth doesn’t want its future to be one of war!

Gli studenti italiani mandano la loro solidarietà agli studenti tedeschi in sciopero contro la leva militare. I giovani europei non vogliono un futuro di guerra!

*****

Gli studenti italiani sostengono sciopero di ieri mattina in tutte le principali città tedesche contro il ritorno della leva militare! Anche in Italia il Governo Meloni si prepara a far tornare la leva militare per i giovani, lo stesso è già accaduto in Francia: i giovani di tutta Europa sono contro la guerra imperialista e la leva militare.

“I ricchi vogliono la guerra – i giovani vogliono un futuro” è uno dei principali slogan delle piazze, a testimonianza di come gli studenti tedeschi si oppongano al loro Governo, sostenuto sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Con la corsa al riarmo, di cui il ritorno della leva militare è solo l’ultimo eclatante tassello, i governi europei vogliono condannarci a un futuro di guerra.

Anche qua in Italia la maggioranza di noi studenti è contro la leva militare e al piano di riarmo promosso dal Governo Meloni. Il riarmo europeo è utile solo per l’industria bellica.

Anche liberali e socialdemocratici (che si dichiarano di sinistra) lo sostengono, sono pacifisti soltanto a parole: la lotta per la pace è lotta di classe!

Dall’Italia alla Germania vogliamo dire forte e chiaro ai nostri Governi nazionali e classe dirigente dell’Unione Europea: non vogliamo un futuro di guerra, non saremo carne da cannone per voi!

6 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO