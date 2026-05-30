Roma. L’Eni è complice del genocidio e dell’ecocidio, blitz all’Eur

Questa mattina a Roma gli attivisti di Extinction Rebellion hanno tinto di verde l’acqua del laghetto dell’Eur a Roma, di fronte alla sede di Eni, e hanno appeso al ponte sul lago un enorme striscione con il logo dell’azienda che brucia la bandiera della Palestina e la scritta ‘Stop Ecocidio – Stop Genocidio'”.

In un comunicato Extinction Rebellion fa sapere che “Il verde innaturale assunto dall’acqua grazie alla fluoresceina, un tracciante innocuo che si degrada e scompare in poche ore, simboleggia la distruzione e la morte degli ecosistemi e degli esseri viventi da cui dipende la sopravvivenza stessa dell’umanità – scrivono ancora gli attivisti -. Una denuncia delle scelte di politica energetica del Governo, delle attività di estrazione di gas e petrolio da parte di Eni, e degli intrecci con le guerre in corso e la corsa al riarmo”.

Chi continua ad avere rapporti con le aziende israeliane non deve avere un momento di pace fino all’interruzione. Niente deve rimanere impunito

30 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO